“일 많이 하는 우리 동네 시의원으로 기억되고파!”

김기덕 서울시의원은 자신의 마포 사랑을 ‘천명’(하늘의 명령)이라고까지 표현한다. 1998, 2010, 2018, 2022년 당선되어 서울시 최다선 의원으로 활동하며 난지도와 상암동 일대, 경기장 주변을 오늘날의 월드컵 공원으로 만들어내고, 대장홍대선을 2010년 처음 제안해 탄생시켰고, 소각장 추가 설치 반대에도 앞장섰다. 지난 1월28일 서울시의회에서 그를 만났다.

▷최초 제안한 대장홍대선이 상반기 중 본격적인 공사에 들어가는데 감회가 남다를 듯하다.

-감회에 젖을 틈이 없다. 2019년 서울시가 제안한 노선대로 DMC환승역이 포함돼야 한다. 빠진 이유가 상암역이랑 거리가 1㎞도 안 된다는 것인데, 공항철도, 경의중앙선, 6호선과 연결되는 곳을 제외하는 것은 타당하지 않다. 1호선 동대문역과 동묘역 사이는 550m밖에 안 되고 역 간 거리가 1㎞도 안 되는 곳들도 수두룩하다. DMC환승역 추가에 800억원 정도 든다고 하는데, 전에 오세훈 시장에게 시정질의를 했을 때 절반 정도 부담할 의사가 있음을 확인했다. 나머지는 마포구가 부담해서라도 설치해야 한다.

▷애초 제안한 대로 문화비축기지도 DMC영상콤플렉스로 재창조되고 있는 것 같다.

-맞다. 애초 석유비축기지에서 탱크 5개는 산업화 유물로 존치하고, 광장 1만여평에 음악당 같은 시설로 확 바꾸어서 서울 서북권의 문화시설 부족을 덜자고 제안했다. 그런데 애매한 문화비축기지가 돼버렸다. 저의 애초 제안 취지를 살려 서울시가 지난해 4월 ‘상암 재창조 마스터플랜’을 발표했고, 그 일환으로 9월에는 기존 문화마당에 메인 무대를 마련하고 탱크에 특별 프로그램 무대 3개를 세워 7개국 23개 팀이 참가한 ‘울트라 뮤직 페스티벌’(UMF)도 열었다. 상시 문화공연시설로 탈바꿈시켜야 한다. 그 외에도 마포농수산물시장 재건축, 상암 DMC 랜드마크 부지가 재매각 등도 저의 꾸준한 요구가 상암재창조 마스터플랜에 반영됐다.

▷그렇다고 서울시와 사이가 부드럽지만은 않은 것 같다. 쓰레기 소각장 관련 행정소송이 진행 중인데.

-지난해 1월 주민이 서울시를 상대로 2년 반 만에 승소했는데, 서울시가 바로 항소했다. 쟁점은 기존 자원회수시설 협약 종료 시점을 ‘시설 사용 개시 후 20년’에서 ‘시설 폐쇄 시까지’로 서울시가 변경하고, 750t 규모의 기존 소각장에다 1천t 규모의 추가 소각장 부지를 선정한 것이다. 소각장 옆에 또 소각장을 짓는 것이다. 기피시설 대원칙인 지역 형평성에 어긋난다.

▷아시다시피 서울에는 민간 소각장이 없다. 그래서 남는 쓰레기가 수도권 민간 소각장으로 가는데, 수도권 쓰레기 직매립이 올해부터 금지되면서 여기도 포화 상태가 되자, 수도권 쓰레기가 비수도권 민간 소각장으로 가는 ‘원정 소각’ 논란이 불거졌다. 서울 안을 넘어 수도권과 비수도권 사이의 형평성까지 겹쳤는데.

-서울시가 2033년까지 서울에서 발생하는 생활폐기물의 100% 공공 소각시설 처리 목표를 세운 것은 맞다. 문제는 마포를 포함해 강남, 노원, 양천 등 기존 공공 소각시설을 증설해 해결한다는 것이다. 4개 구 이외의 곳을 선정하든지, 쓰레기를 획기적으로 줄이는 감량 정책을 펴는 게 맞다.