용기 자동 인식 ‘스마트 무빙 파우셋’ 탑재…물 튐 최소화 가로 16cm 초소형 설계·전면 필터 교체로 공간 효율 강화 UV 99.9% 살균·나노트랩 필터 적용…위생·물맛 모두 잡아

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코웨이는 주방 사용 편의성을 높인 신제품 ‘아이콘 정수기 3’를 출시했다고 12일 밝혔다.

이번 제품은 정수기 사용 환경에 대한 고객 의견을 반영해 개발됐다. 다양한 높이의 용기를 편리하게 사용하려는 수요와 주방 공간 활용 고민을 해결하는 데 초점을 맞췄다는 설명이다.

‘아이콘 정수기 3’의 핵심 기능은 용기 높이를 자동으로 감지해 출수구가 위아래로 움직이는 ‘스마트 무빙 파우셋’이다. 낮은 종이컵부터 높은 텀블러까지 물 튐 없이 사용할 수 있으며, 3cm부터 8.5cm까지 5단계 높이 고정 기능도 지원한다.

제품은 가로 16cm의 초소형 크기로 설계돼 좁은 주방에도 설치 부담을 줄였다. 씨엘 블루, 블룸 핑크, 크림 베이지, 퓨어 화이트, 플래티넘 실버, 페블 그레이 등 6가지 색상으로 출시돼 인테리어 조화도 고려했다.

전면부 필터 교체 구조를 적용해 좌우 공간이 좁아도 제품 이동 없이 필터 교체가 가능하도록 했다. 파우셋에는 인공 도장이 없는 알루미늄 소재를 사용해 위생성과 내구성을 높였으며, 출수 시마다 유로 끝단 흐르는 물을 UV로 99.9% 살균하고 6시간마다 정기 살균을 실시한다.

필터 성능도 강화됐다. 올인원 나노트랩 필터를 탑재해 중금속과 바이러스 등을 걸러주며, 한국국제소믈리에협회 물맛 품질 인증(WTQ)에서 최고 등급인 ‘그랑골드’를 획득했다.

또한 100도 초고온수를 포함해 45도·70도·85도·100도 등 4단계 온수 조절 기능을 제공해 컵라면이나 요리 등 다양한 상황에서 활용 가능하다.

코웨이 관계자는 “고객이 정수기를 사용할 때마다 체감할 수 있는 만족도를 높이는 데 집중한 제품”이라며 “앞으로도 생활 전반을 세심하게 지원하는 제품을 지속 출시하겠다”고 말했다.