설 맞아 자립준비청년 지원 봉사활동

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한금융그룹이 탁구 국가대표 신유빈 선수와 함께 설 명절을 맞아 자립준비청년 지원을 위한 봉사활동을 진행했다고 12일 밝혔다.

신한금융그룹은 지난 11일 서울 은평구 서울시립 꿈나무마을에서 그룹 임직원 사회공헌 캠페인 ‘솔선수범 릴레이’의 여섯 번째 사업으로 자립준비청년 지원 봉사활동을 실시했다.

‘솔선수범 릴레이’는 임직원이 아이디어 제안부터 기부금 모금, 봉사활동까지 전 과정에 참여하는 신한금융의 대표 사회공헌 프로젝트다. 이번 캠페인은 아동양육시설 아동과 온정을 나누고 자립을 앞둔 청년들을 위한 실질적 지원을 이어가기 위해 마련됐다.

신한금융은 임직원들의 자발적 모금(약 8000만원)과 그룹 기부금을 더한 총 1억원을 마련해 자립준비청년의 안정적 독립을 위한 지원을 이어가기로 했다.

이날 진옥동 신한금융 회장을 비롯한 경영진과 임직원 30여 명은 아동양육시설 아이들과 윷놀이·제기차기 등 민속놀이를 함께하고 설 음식 만들기 활동을 진행했다. 또 아이들이 희망한 맞춤형 설 선물 140여 개를 직접 포장해 전달했다.

행사에는 신한금융이 후원하는 신유빈 선수도 참여해 스포츠를 통한 선한 영향력 확산과 함께 아이들에게 응원의 메시지를 전했다.

진옥동 회장은 “설 명절을 앞두고 아동양육시설에서 아이들과 함께 따뜻한 온정과 정서적 교감을 나눌 수 있어 매우 뜻깊은 시간이었다”며 “신한금융그룹은 앞으로도 우리 주변에 세심한 관심을 갖고 자립준비청년들이 사회에 빠르게 적응할 수 있도록 진정성 있는 지원을 지속하겠다”고 밝혔다.