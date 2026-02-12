美 냉동공조협회 성능평가 통과

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 미국냉동공조협회(AHRI)로부터 9년 연속 ‘퍼포먼스 어워드’를 수상했다고 12일 밝혔다.

AHRI은 매년 글로벌 시험인증기관 인터텍(Intertek) 등 분야별 지정 시험기관을 통해 각 제조사의 제품을 무작위로 선정해 실제 성능이 사양과 부합하는지 평가한다. 3년 연속 1차 성능평가를 통과하면 퍼포먼스 어워드를 받는다.

LG전자는 2018년부터 매년 퍼포먼스 어워드를 수상하며 차별화된 냉난방공조(HVAC) 경쟁력을 인정받고 있다.

올해는 ▷대용량 시스템 에어컨(VRF) ▷공랭식 냉각시스템(ACCL) ▷수랭식 냉각시스템(WCCL) ▷공기조화기(AHU) ▷AHU 및 칠러 열교환기(ACHC) ▷가정용 히트펌프 온수기(RWH) 등 6개 제품군이 수상했다.

LG전자의 대용량 시스템 에어컨(VRF) 대표 제품인 ‘멀티브이 5’는 독자 개발한 고효율 인버터 컴프레서로 공기 열원 히트펌프 기술을 구현했다. 냉난방 운전 시 최적의 냉매량을 실시간으로 제어해 에너지 효율을 높였다. 혹한·혹서 환경에서도 안정적인 운전이 가능해 겨울철 기온이 크게 떨어지는 북미 지역에서 인기가 높다.

LG전자의 공랭식 스크롤 칠러는 인버터 스크롤 컴프레서를 적용한 고효율 상업용 제품이다. 냉각수로 응축열을 제거해 운전 효율이 높다. 중대형 빌딩의 중앙공조, 지역 냉난방, 반도체 공정의 클린룸, 데이터센터 냉각 등에 투입되고 있다.

안정적인 온수공급과 난방 효율성으로 ‘에너지 스타’ 인증을 받은 가정용 히트펌프 온수기는 올해 처음 퍼포먼스 어워드에 이름을 올렸다.

LG전자 자체 개발한 컴프레서와 모터 등 핵심 부품을 통해 HVAC 제품의 차별화된 경쟁력을 확보했다.

이재성 LG전자 ES사업본부장(사장)은 “까다로운 AHRI의 성능 평가에서 9년 연속 인정받은 차별화된 품질과 기술력을 앞세워 미국을 비롯한 글로벌 공조 시장에서 보다 효율적이고 고객 친화적인 제품을 선보일 것”이라고 말했다.