동계 기간 중단한 어트랙션 순차 재가동 아마존 익스프레스·썬더폴스 21일 오픈

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성물산 리조트부문 에버랜드가 오는 14일부터 최고 인기 어트랙션인 ‘티익스프레스’ 운행을 재개한다고 12일 밝혔다. 겨울철 운행을 중단했던 주요 야외 어트랙션들을 이번 주말부터 순차적으로 가동한다는 계획이다.

에버랜드는 티익스프레스 재가동에 앞서 안전 전문가들이 매일 아침 56m까지 올라가 레일 상태를 직접 확인하고, 시운전을 반복하며 안전점검을 진행했다고 밝혔다.

최고 시속 104㎞로 질주하는 티익스프레스는 56m 높이에서 77도 각도로 낙하하며 총 12차례의 무중력 구간을 통과한다.

물 속에서 운행하는 수상 어트랙션들도 재가동에 돌입한다. 원형 보트를 타고 580m 길이의 수로를 따라 움직이는 ‘아마존 익스프레스’와 ‘썬더폴스’가 이달 21일부터 운행을 재개한다.

한편, 에버랜드는 설 연휴가 포함된 2월 한 달간 신년 운세와 행운을 테마로 한 왓에버 시리즈 ‘포춘마켓’ 이벤트를 진행하고 있다. 사주, 타로, 꽃점 등 다양한 운세 콘텐츠를 체험하며 새해의 운을 점쳐볼 수 있다.