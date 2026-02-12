중소기업 개방형 혁신 촉진…계약 성사 시 보상 지급 활동 영역 M&A로 확대…기업승계 정책 방향 반영 민관 협력 기반 M&A 전주기 지원체계 운영

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금은 중소기업의 기술이전과 인수합병(M&A) 활성화를 통한 개방형 혁신 촉진을 위해 ‘2026년도 기술거래 서포터즈’ 참여자를 모집한다고 12일 밝혔다.

기술거래 서포터즈는 협력기관 소속 인력이 업무 과정에서 접촉한 중소기업 가운데 기술이전 또는 M&A 수요기업을 발굴해 기보에 추천하는 제도다. 추천을 통해 실제 계약이 성사될 경우 참여자에게는 소정의 보상금이 지급된다.

올해부터는 서포터즈 활동 영역이 기존 기술이전 중심에서 M&A 분야까지 확대된다. 이는 정부의 기업승계 관련 제도 정비 등 M&A 지원 확대 정책 기조에 맞춘 조치로, 서포터즈는 기술이전 수요뿐 아니라 매도·매수 의사가 있는 기업 발굴과 지원 제도 안내 역할을 함께 수행하게 된다.

신청 대상은 기보와 업무협약을 체결한 협력기관 소속 인력으로, 중소기업과의 업무 접점을 기반으로 기술이전 및 M&A 수요기업 발굴 활동에 참여하게 된다.

기보는 자체 M&A 거래정보망을 기반으로 전문기관과 연계한 중개·자문, 협상 과정 기술보호, 자금지원 등 M&A 전주기 지원체계를 운영하고 있다. 이를 통해 중소기업 M&A 시장의 정보 비대칭을 완화하고 민관 협력 기반 지원을 확대할 계획이다.

김종호 기보 이사장은 “M&A는 급변하는 산업환경 속에서 중소기업이 신성장 동력을 확보할 수 있는 중요한 전략 수단”이라며 “기술거래 서포터즈 제도 확산을 통해 민간 중심의 기술거래 생태계를 조성하고 중소기업의 개방형 혁신과 지속 성장을 적극 지원하겠다”고 말했다.

서포터즈 모집 관련 세부 내용과 신청 방법은 스마트 테크브릿지와 기보 홈페이지 공고를 통해 확인할 수 있다.