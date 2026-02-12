카트 운영 현황, 경기 진행 상황 실시간 파악

[헤럴드경제=박세정 기자] 국내 무전통신 전문기업 아이디스파워텔은 골프장 전용 관제 설루션 ‘이지아이 카트(Easy-Eye Cart)’ 서비스를 출시했다고 12일 밝혔다.

‘이지아이 카트’는 LTE 무전기 ‘라져’의 GPS 정보를 활용한 골프장 카트 관제 서비스다. 골프장 내 카트 운영 현황과 경기 진행 상황을 실시간으로 파악할 수 있다. 상황실에서는 카트별 인원 정보, 경기 진행 속도 등 기본적인 카트 정보를 실시간으로 파악해 경기 운영 분석 및 관리가 가능하다.

특히 LTE 무전기 ‘라져’에 내장된 GPS 데이터를 연동할 수 있어 ‘라져’를 이용하는 골프장의 경우 별도의 장비와 시스템 구축없이 관제 서비스를 이용할 수 있어 비용도 대폭 절감할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

아이디스파워텔은 그동안 골프장에 특화된 무전 설루션을 제공해 왔다. 이번에 골프장 관제 서비스 ‘이지아이 카트’까지 개발하여 LTE 무전기 ‘라져’와 함께 골프장 운영에 필요한 전체적인 무전 통신 설루션을 구축하게 됐다.

관제 서비스 요금은 골프장 규모에 따라 18홀 이하는 월 6만6000원, 27홀 이상은 월 9만9000원으로 책정됐다. 카트 위치 정보 요금으로 대당 월 2200원이 부과된다. 신규 서비스 출시를 기념해 올해 가입하는 고객에게는 다양한 프로모션도 진행한다. 기존 위치 관제 ‘이지아이’ 서비스를 이용하는 골프장의 경우 ‘이지아이 카트’로 전환 시 관제 서비스를 무상으로 제공한다. 신규 고객에게는 9홀은 무료, 18홀 이상은 관제 요금을 최대 33%까지 할인한다.

김영달 아이디스파워텔 대표는 “’이지아이 카트’는 골프장에 최적화된 GPS 기반위치 관제 설루션”이라며 “앞으로도 무전 서비스를 사용하는 특정 업종에서 필요로 하는 부가 설루션을 지속 개발해 나갈 것”이라고 밝혔다.