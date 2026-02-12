전자상거래 수출 추진계획 확정…플랫폼·물류·보험 전방위 강화 전략품목 지정·수출 바우처 도입…K-브랜드 전용 프로그램 확대 중소기업 온라인 수출 11억달러…역대 최대 실적 경신

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 ‘2026년 전자상거래수출시장진출 추진계획’을 확정하고 K-브랜드 중심 온라인 수출 지원을 본격 강화한다고 12일 밝혔다.

이번 계획은 글로벌 전자상거래 확대 흐름에 맞춰 중소기업의 해외시장 개척을 지원하기 위한 것으로, 글로벌 쇼핑몰 입점과 마케팅, K-브랜드 전문 플랫폼 구축, 물류 서비스, 수출 안전망 확충 등을 종합 지원하는 것이 핵심이다.

우선 뷰티·패션 등 K-브랜드 분야에서 시장성과 성장성을 검증받은 중소 플랫폼을 선별해 글로벌 플랫폼으로 육성한다. 플랫폼 리뉴얼과 글로벌 홍보·마케팅 등을 최대 2억원까지 지원하며, 민간 전문가와 플랫폼사가 협력해 수출 유망제품 발굴과 해외 진출도 함께 추진한다.

글로벌 시장 성공 가능성이 높은 품목을 ‘K-온라인 수출 전략품목’으로 지정하고 맞춤 지원도 도입한다. 기업당 최대 1000만원 규모 온라인 수출 바우처를 신설하고, 제품 현지화 지원, 해외 유통사 협력 진출, 오프라인 첫수출 패키지, 온라인 수출 제품화 사업 등을 단계별로 추진할 계획이다.

K-브랜드 전용 프로그램도 확대된다. 기존 ‘K-뷰티 크리에이터 챌린지’를 ‘K-브랜드 챌린지’로 개편해 참여 대상을 푸드, 패션, 라이프 분야까지 순차 확대한다. 또한 글로벌 바이어 매칭 행사와 수출 홍보행사를 통합한 ‘K-BRAND GLOW WEEK’를 통해 전시·상담·판매·정책 홍보를 한자리에서 지원한다.

온라인 수출기업 물류 지원도 강화된다. 풀필먼트 지원 한도를 500만원 상향하고 국제운송비 지원을 추가한다. 우체국 EMS 이용 시 이용료 일부 지원과 최대 30% 할인도 제공된다. 이와 함께 전용 선적공간 제공과 특송 서비스 15~66% 할인 등 물류비 절감 조치가 병행된다.

수출 안전망과 인프라도 확충한다. 온라인 수출 특화보험 보장 범위를 확대하고 K-브랜드 지식재산 보호 협의체를 운영한다. 중소기업 인력난 해소를 위한 온라인 수출 전문인력 양성 교육도 추진한다.

지난해 중소기업 온라인 수출 규모는 11억달러로 전년 10억4000만달러 대비 6.3% 증가하며 역대 최대를 기록했다. 전체 온라인 수출액 가운데 중소기업 비중은 75.6%에 달했다.

이순배 중기부 글로벌성장정책관은 “K-뷰티와 K-패션 등 K-브랜드 중심으로 중소기업 온라인 수출 지원을 더욱 확대하겠다”고 말했다.

한편 K-브랜드 전문 글로벌플랫폼 육성사업 참여 플랫폼과 수행기관 모집은 3월 10일까지 진행되며, 자세한 내용은 고비즈코리아 누리집에서 확인할 수 있다.