12~24일 토스뱅크 앱에서 가입 가능

[헤럴드경제=정호원 기자] 토스뱅크가 한국투자증권과 함께 종합투자계좌인 ‘IMA’ 소개를 개시한다고 12일 밝혔다.

토스뱅크를 통해 이번에 소개되는 IMA 상품은 한국투자증권의 종합투자계좌(IMA)인 ‘한국투자 IMA S3’다. IMA 상품 가입은 2월 12일부터 24일까지 토스뱅크 앱을 통해 한국투자증권에서 할 수 있고, 가입 후 2년간 고객이 맡긴 자금으로 운용된다. 최소 가입 금액은 100만원이다.

고객들은 토스뱅크 앱에서 별도의 증권사 앱 설치없이, 토스뱅크 내에서 한국투자증권으로 이동해 IMA 가입까지 진행할 수 있다.

IMA는 국내에서는 작년 말 처음 선을 보이게 된 상품이다. 자기자본 8조원 이상을 갖춘 종합투자금융사업자만 취급할 수 있는 상품이다. 증권사가 고객의 자금을 기업금융 등 비교적 안정적인 자산에 운용하고, 만기까지 유지할 경우 증권사가 원금과 수익금을 약정하는 구조이다.

이번 IMA 출시를 기념해 한국투자증권은 조건을 충족한 고객에게 최대 10만원 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다. 신규 계좌 개설 고객에게는 최초 개설 시 2만원 상당의 국내 주식 및 1년간 주식 거래 수수료 혜택과 함께 랜덤으로 최대 2만원 현금 리워드도 지급한다.

토스뱅크 관계자는 “이번 IMA는 일정 기간 운용이 가능한 여유자금을 보다 전략적으로 관리하려는 고객에게 유용한 상품”이라고 말하며 “앞으로도 고객이 금융을 어렵지 않게 이해하고 선택할 수 있는 투자 서비스를 지속적으로 제공해 갈 것”이라고 말했다.