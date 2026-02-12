제임스 김 암참 회장 “한국 정부 노력 전폭적으로 지지…지속 협력”

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부는 여한구 통상교섭본부장이 12일 서울 용산구 그랜드하얏트 호텔에서 열린 주한미국상공회의소(AmCham·암참) 주최 특별 오찬 간담회에 참석해 한미 통상 환경 안정화를 위한 정부의 방향과 양국 협력 방안에 대해 논의한다고 밝혔다.

특별 간담회는 암참의 초청으로 마련됐다. 이날 행사는 암참 회원사 80여곳이 참석한 가운데 여 본부장과 제임스 김 암참 회장이 질의응답 형식으로 의견을 교환하는 방식으로 진행했다.

여 본부장은 “지난해 미국의 대(對)한국 투자가 사상 최고 수준을 기록하는 등 미국계 기업의 지속적인 투자와 협력에 감사드린다”고 사의를 표하고 “양국 간 관세 합의 내용을 성실히 이행하는 한편, 주요 진전 상황을 미국 정부와 기업에 적극 공유해 한미 통상 환경의 안정과 경제 협력 강화를 위해 노력하겠다”고 강조했다.

산업부에 따르면 지난해 외국인 직접 투자(FDI) 신고 금액은 360억5000만달러(약 52조1900억원)로 전년(345억7000만달러)보다 4.3% 증가했다. 이 중 지난해 미국의 한국 투자액은 86.6% 늘어난 97억7000만달러로 집계됐다.

제임스 김 암참 회장은 “암참은 한국 정부의 노력을 전폭적으로 지지하며, 정부와의 긴밀한 협력을 통해 양국 기업들이 안정적이고 미래지향적인 환경에서 활동할 수 있도록 지속적으로 협력해 나가겠다”고 화답했다.

질의응답에서는 최근 통상 환경 변화에 따른 한국 정부의 정책 방향과 한미 양국 간 투자 협력, 외국인 직접 투자 환경 개선 방안 등 주요 현안에 대한 논의가 이뤄졌다.

정부는 앞으로도 관련 정책 도입 과정에서 외국인 투자기업 등 이해관계자의 의견을 충분히 수렴하겠다고 밝혔다.

산업부는 올해에도 외국인 투자자들이 신뢰할 수 있는 투자 환경을 조성해 나가고 한미 통상관계의 안정적 관리를 위해 미국 측과의 소통을 지속해 나가겠다고 말했다.