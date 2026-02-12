2020년 국내 최단 ‘4성’ 등재…아트파라디소도 3년째 등급 유지

[헤럴드경제=강승연 기자] 파라다이스시티가 동북아 최초 복합리조트로 럭셔리 호스피탈리티 기준을 세웠다고 12일 밝혔다.

파라다이스시티와 아트파라디소는 럭셔리 호텔 평가 기관 ‘포브스 트래블 가이드’가 11일(현지시간) 발표한 ‘2026 스타 어워즈’ 평가에서 4성(4-Star) 등급을 받았다. 특히 파라다이스시티는 7년 연속 4성 등급을 유지하며 일관된 서비스 품질을 인정받았다.

올해까지 복합리조트가 포브스 트래블 가이드 등급 평가에 이름을 올린 곳은 파라다이스시티가 유일하다. 2017년 개장한 파라다이스시티는 2020년 국내 호텔 가운데 최단 기간 4성 등급을 받았다.

엄격한 평가 기준으로 ‘호텔판 미쉐린 가이드’로 불리는 포브스 트래블 가이드는 전 세계 럭셔리 호텔, 레스토랑, 스파, 크루즈 등을 평가한다. 스타 어워즈 평가는 올해로 68회째를 맞았다. 평가 대상 국가는 95개국, 심사 기준은 900개에 달한다. 파라다이스시티는 출발 서비스, 피트니스 서비스, 고객 서비스 요청, 객실 정비, 호텔 식사 부문에서 높은 점수를 받았다.

럭셔리 부티크 호텔 아트파라디소도 3년 연속 4성 등급을 유지했다. 아트파라디소는 2024년 신규 등재 후 첫 공식 평가에서 국내 부티크 호텔 최초로 4성 리스트에 올랐다. 도착 서비스, 고객 서비스, 디지털 서비스, 피트니스 서비스, 고객 서비스 요청, 객실 정비, 객실 식사 전반이 높게 평가됐다. 바 라운지 서비스 완성도도 긍정적인 요인으로 작용했다.

아트파라디소는 ‘호스피탈리티 산업 책임 경영 인증’도 받았다. 윤리 경영과 환경 보호, 사회적 책임 이행 수준을 종합 평가하는 인증이다. 기준이 강화된 올해에도 획득하며 지속가능경영 역량을 입증했다.

파라다이스시티 관계자는 “7년 연속 4성 등급을 이어온 것은 정교한 서비스 품질과 책임 있는 운영을 바탕으로 복합리조트 경쟁력을 강화해 온 결과”라며 “차별화된 아트테인먼트 경험과 웰니스 콘텐츠를 바탕으로 5성 등급을 목표로 서비스 품질을 끌어올리겠다”고 말했다.