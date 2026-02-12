[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]이철우 경북지사가 11일 오후 도청 브리핑룸에서 대구경북 행정통합과 관련 기자회견을 열고 “오랜 기간 공론화와 숙의 과정을 거쳐 시·도민의 바람과 지역의 다양한 요구를 특별법안에 충실히 담은 만큼 행정통합은 반드시 추진돼야 한다”고 밝혔다.

이 지사는 먼저 이번 법안에 담긴 일부 특례의 수용 여부에 대해서는 “아쉬움과 우려가 제기될 수는 있으나 대한민국의 역사를 바꿀 통합이 단 한 번에 완성될 수는 없다”고 설명했다.

이어 “우선 특별법 제정으로 통합의 방향과 내용을 명확히 한 뒤 향후 협의로 지속적으로 보완하고 확대해 나가야 한다”고 설명했다.

따라서 “국회는 대구·경북, 대전·충남, 광주·전남의 의견을 최대한 반영해 통합 특별법을 신속히 제정해줄 것”을 건의했다.

이철우 경북지사는 “지금이 행정통합의 성패를 가를 가장 중요한 시기”라며 “특별법안에 담긴 재정·권한을 하나라도 더 반영하기 위해 정부와 국회를 설득하는 데 총력을 다하고 있다”고 말했다.