[헤럴드경제=나은정 기자] 배우 손예진과 문근영의 24년 전 모습이 온라인에서 때아닌 화제를 모으고 있다.

최근 여러 온라인 커뮤니티에는 2002년 개봉한 영화 ‘연애소설’ 시사회 현장에서 촬영된 두 사람의 사진이 공유됐다. 당시 손예진은 20살, 문근영은 14세 중학생이었다.

나란히 앉아 있는 두 배우의 모습이 지금과 크게 다를 바 없는 또력한 이목구비에 풋풋함이 더해져 팬들의 눈길을 사로잡고 있다.

누리꾼들은 “문근영이 괜히 ‘국민여동생’이겠느냐”, “손예진은 실물이 사진과 비교도 안 될 정도 예쁘다”, “두 사람 인기가 정말 대단했다”, “소설 속 주인공 같다” 등 팬심을 쏟아냈다.

‘연애소설’은 차태현, 손예진, 고(故) 이은주가 주연을 맡은 멜로 영화다. 삼각관계처럼 보이지만 엇갈린 감정을 중심으로 이야기가 전개되며, 특히 고 이은주의 인상적인 연기를 담은 작품으로도 회자된다.

손예진은 1999년 CF ‘꽃을 든 남자’로 데뷔해 2001년 드라마 ‘맛있는 청혼’으로 얼굴을 알렸다. 이후 ‘연애소설’, ‘클래식’, ‘내 머릿속의 지우개’, 드라마 ‘여름향기’ 등에 출연하며 단숨에 톱배우 반열에 올랐다. ‘연애소설’에서 맡은 수인 역은 그의 청순함이 대표적으로 드러나는 캐릭터였다.

문근영은 1999년 아역 배우로 활동을 시작해 2000년 KBS2 드라마 ‘가을동화’에서 송혜교의 아역으로 깊은 인상을 남겼다. ‘연애소설’에서는 지환의 동생 지윤 역을 맡아 풋풋한 짝사랑의 감정을 섬세하게 표현했다. 이후 ‘장화, 홍련’, ‘어린 신부’, ‘댄서의 순정’ 등을 거치며 대중적 인지도를 넓혔고, ‘국민 여동생’이라는 수식어를 얻었다.