[헤럴드경제=박준환 기자]양평군(군수 전진선)이 지난 10일 겨울철 혈액 수급 불안정 해소를 위해 군 소속 공직자를 대상으로 ‘동절기 사랑의 단체 헌혈’을 실시했다.

이번 행사는 겨울철 한파와 학교 방학 등으로 헌혈 참여가 감소하는 시기에 안정적인 혈액 확보를 지원하고, 공직자들의 자발적인 참여를 통해 생명 나눔 문화를 확산하기 위해 마련했다.

이날 오전 9시 30분부터 오후 4시까지 총 32명의 직원이 헌혈에 참여했으며, 참여자에게는 대한적십자사 남부혈액원에서 제공하는 감사 기념품 2종이 지급됐다. 또한 주민등록 주소지가 양평군인 참여자에게는 양평사랑상품권 2만원이 추가로 제공됐다.

전진선 양평군수는 “동절기는 혈액 수급이 특히 어려운 시기인 만큼 공직자들의 솔선수범이 큰 도움이 될 것”이라며 “이번 단체 헌혈을 계기로 군민 여러분께서도 헌혈에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

한편 양평군은 2026년부터 관내 헌혈자 중 주민등록 주소지가 양평군인 경우 양평사랑상품권 2만원을 추가로 지급하는 등 안정적인 혈액 수급과 헌혈문화 확산을 위해 관련 사업을 적극 추진하고 있다.