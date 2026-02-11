공동주택 코너 기둥 배치 재구성

[헤럴드경제=신혜원 기자] GS건설은 파노라마 조망이 가능한 구조 설계 기술을 개발해 특허 출원을 마치고, 한강 조망권을 갖춘 성수전략정비구역 1지구에 첫 적용할 계획이라고 11일 밝혔다.

GS건설이 이번에 특허 출원한 ‘공동주택 코너부 조망 확보 구조’ 설계 기술은 건물 코너에 설치된 기둥의 배치를 재구성하고, 외부 하단부에 보강 구조를 적용해 실내 조망을 극대화하는 동시에 구조안정성을 확보한 것이 특징이다.

기존 공동주택은 구조 안전을 위해 코너부에 기둥을 배치해 창 크기가 제한되고, 시야의 일부가 가려지는 아쉬움이 있었다. GS건설이 특허를 출원한 ‘파노라마 조망 가능한 구조’는 코너부의 기둥을 없애 시야 간섭을 최소화함으로써, 기존대비 약 20% ~ 25% 수준의 조망 확장 효과를 기대할 수 있다. 동시에 외부 하단부에 하중을 견디는 보강 구조물을 적용하고 기둥과 슬래브의 접촉면을 늘려 하중 전달 효율을 개선함으로써 구조 안정성을 확보했다.

향후 GS건설은 이번에 특허 출원한 파노라마 조망 가능한 구조 설계 기술을 강, 바다, 공원 등 우수한 조망권을 입지적 장점으로 가진 단지를 중심으로 선별 적용할 계획이다.

GS건설 관계자는 “이번 공동주택 코너부 조망 확보 구조 기술 개발로 설계 단계부터 구조 안전과 조망권을 동시에 챙길 수 있는 디자인이 가능해졌다”며 “우수한 한강 조망권을 갖추고 있는 입지적 장점을 잘 살리기 위해 성수1지구를 첫 단지로 선택했다”고 밝혔다.

한편 GS건설은 최근 성수전략정비구역 참여를 공식화하고, 성수1지구의 독보적인 입지와 상징성에 걸맞은 설계와 디자인으로 성수1지구를 ‘100년을 내다보는 랜드마크’로 완성하겠다는 목표를 밝혔다.

이를 위해 세계적인 건축가 ‘데이비드 치퍼필드’의 설계사인 데이비드 치퍼필드 아키텍츠(David Chipperfield Architects) 등 세계적인 건축 거장들과 협업해 성수동 고유의 도시 감성과 한강 조망 가치를 극대화한 차별화된 설계를 준비하고 있다. 또한 5성급 호텔 수준의 컨시어지 서비스, 인공지능(AI) 기반 스마트홈 시스템 등 다양한 라이프 솔루션을 대거 도입할 계획이다.