올해 민간금융 조성 자펀드에 4000억 투자 자산운용 등 계열사, 모·자 펀드 참여 계획

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리금융그룹은 국민성장펀드 성공을 위해 금융권에서는 처음으로 2000억원 규모의 ‘우리 국민성장매칭 펀드’를 조성한다고 11일 밝혔다.

국민성장펀드는 올해 총 7조원 규모의 간접투자 자금 조성을 목표로 하고 있다. 민간금융으로 5조5000억원 이상을 모집할 계획이다.

앞서 우리금융은 5년간 국민성장펀드 민간금융에 10조원 규모로 참여하기로 했다. 이에 따라 올해 자펀드에 약 4000억원을 투자하기로 하고 그 시작으로 2000억원 규모의 우리 국민성장매칭 펀드를 선제적으로 조성해 국민성장펀드 참여에 속도를 내기로 했다.

펀드는 외부 투자자 의존 없이 우리은행, 우리금융캐피탈, 우리투자증권 등 우리금융 계열사가 전액 출자한다. ▷산업전반 지원 ▷스케일업 ▷초장기 기술 등 미래 전략 산업에 자금을 공급할 예정이다.

이와 함께 우리금융 계열사인 우리자산운용은 국민성장펀드 간접투자 분야 재정 모펀드 위탁운용사(GP) 모집에 제안서를 제출했다. 위탁운용사로 선정되면 국민성장펀드에서 재정출자금 관리를 담당하며 한국산업은행과 협력해 자펀드 운용사 선정 역할을 한다.

우리PE와 우리벤처파트너스 등도 자펀드 운용사 선정에 지원할 예정이다. 신속한 매칭 투자를 위해 그룹 계열사 간 시너지를 높여 펀드 결성의 촉매제 역할을 한다는 방침이다.

박혜빈 우리은행 생산적금융투자부 팀장은 “우리 국민성장매칭 펀드는 정부 주도의 국민성장펀드가 시장에 성공적으로 안착할 수 있도록 금융권에서 가장 먼저 마중물을 붓는다는 점에서 그 의미가 크다”며 “단순한 자금 공급을 넘어 민간 투자를 이끌어내는 촉매제 역할로 대한민국 미래 전략 산업의 성장을 견인하는 든든한 파트너가 될 것”이라고 말했다.