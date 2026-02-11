예비 고1~2 대상 EBS 대표 강사진의 진학‧학습 특강...핵심 과목 학습 전략 제시 및 교과 연계 탐구 활동 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기) 방정환교육지원센터가 겨울방학을 맞아 오는 2월 13~14일 예비 고등학교 1~2학년을 대상으로 ‘2026 EBS 진학·학습 캠프’를 운영한다.

이번 캠프는 EBS 대표 강사진과 함께하는 진학 전략 및 과목별 학습법 특강, 교과 연계 탐구 프로그램으로 구성되며, 고교 학습 전반에 대한 이해를 높이고 학생 스스로 진학 방향을 설계할 수 있도록 지원하는 데 중점을 둔다.

특강에는 ▲EBS 입시 윤윤구 강사 ▲EBS 영어 원정의 강사 ▲EBS 수학 정종영 강사 ▲EBS 국어 윤혜정 강사가 참여해 고등학교 핵심 과목을 중심으로 실질적인 학습 방향과 입시 전략을 제시한다.

또한 교과 연계 특강과 개인별 탐구 활동을 통해 학생 주도의 탐구 역량을 강화하고, 주요 대학 재학생 멘토와 함께하는 전공 심화 탐구 프로그램을 통해 교과 연계 탐구를 보다 구체적으로 이해할 수 있도록 지원한다.

캠프는 오전 10시부터 오후 6시까지 방정환교육지원센터(중랑구 망우로 325)에서 진행된다. 참가자는 총 50명 내외를 선착순으로 모집하며, 참가 신청은 방정환교육지원센터 누리집을 통해 가능하다. 참가 학생은 2일간 전 일정에 모두 참석해야 한다.

류경기 중랑구청장은 “이번 캠프가 학생들이 고교 학습과 입시를 체계적으로 준비할 수 있는 실질적인 기회가 되길 바란다”라며 “겨울방학을 활용해 자신의 진로와 학습 방향을 명확히 설정하길 바란다”고 말했다.