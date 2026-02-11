- 화성·용인 반도체 클러스터의 핵심배후 산업단지의 힘... 진천메가폴리스가 제시하는 기업의 미래

충청북도 진천군 문백면 일원에서 추진 중인 ‘진천메가폴리스 산업단지’가 프로젝트파이낸싱(PF)을 마무리하며 개발 사업이 본궤도에 올랐다. 부동산 금융시장의 변동성과 산업단지 PF 시장 경색에도 불구하고 자금 구조를 완성했다는 점에서, 사업 안정성과 가시성이 동시에 입증됐다는 평가다. 2026년 2월 예정된 분양고시를 기점으로 본분양 체제로 전환되면, 청주·오창 첨단산업 벨트와 맞물린 중부권 핵심 배후 산업단지로서 위상이 한층 강화될 전망이다.

진천메가폴리스는 총 1,463.332㎡(약 44.2만평) 규모로 조성되는 일반산업단지로, 진천군과 SK에코플랜트, 토우건설, IBK투자증권이 참여하는 민·관 합동 개발 방식으로 추진된다. 특히 SK에코플랜트가 책임준공을 맡고 있어 공정 지연 리스크를 최소화했다. 2024년 4월 조성공사 착공 이후 토지 조성과 기반시설 공사가 단계적으로 진행되고 있으며, 일부 필지는 2026년 상반기 공장 착공이 가능한 수준까지 준비가 이뤄질 계획이다.

업계가 진천메가폴리스를 주목하는 이유는 단순한 PF 성사에 그치지 않는다. 반도체·이차전지 등 고부가가치 제조업체들이 비수도권 이전을 주저하는 ‘3대 난제’, 즉 ▲전력(Electricity) ▲용수(Water) ▲우수 인력(Talent) 확보 문제를 동시에 해소한 드문 사례이기 때문이다.

우선 전력 인프라 측면에서 단지 내 154kV급 변전소 설치가 확정됐다. 한국전력과의 협의를 통해 전력수급계획에 반영되면서, 대규모 클린룸과 전력 집약적 공정을 안정적으로 가동할 수 있는 기반을 갖췄다. 최근 수도권 일부 산단이 전력 여유 용량 부족으로 신규 전력 신청을 제한하는 사례가 증가하는 상황에서, 진천메가폴리스는 설계 단계부터 ‘전력 포화 리스크’를 제거했다는 점에서 차별화된다.

용수 공급 능력도 눈에 띈다. 반도체 웨이퍼 세정과 이차전지 소재 생산에는 막대한 양의 공업용수가 필요하다. 진천메가폴리스는 인근 수계와 연계한 광역 상수도망을 통해 하루 8,587㎥ 규모의 용수를 공급할 수 있도록 계획돼 있다. 이는 입주 초기뿐 아니라 향후 증설까지 감안한 수량으로, 용수 부족으로 증설이 막히는 지방 산단의 한계를 미리 차단한 셈이다.

인력 수급은 ‘청주 생활권’이라는 입지가 강점으로 작용한다. 진천메가폴리스는 인구 약 85만 명의 청주광역생활권에 속하며, 차량 기준으로 청주 도심까지 약 20분, 오창과학산업단지까지 10분 안팎의 거리에 위치한다. 주변에는 SK하이닉스 청주캠퍼스, LG에너지솔루션 오창공장, LG생활건강, 에코프로, 오리온, CJ제일제당, LS일렉트릭 등 굵직한 앵커 기업들이 밀집해 있어 이미 숙련된 제조·기술 인력 풀이 형성돼 있다. 여기에 기회발전특구 지정으로 입주 기업 근로자를 대상으로 한 민영주택 특별공급(10%), 공동 직장어린이집 설치 지원 등 정주여건 개선책이 더해지면서, MZ세대 핵심 인력의 장기 근속을 유인할 수 있는 환경도 마련됐다.

이 같은 구조는 경기 화성·용인이 삼성전자·SK하이닉스 반도체 클러스터를 중심으로 성장해 온 경로와 닮아 있다는 평가다. 화성·용인 역시 수도권 인력 풀, 안정적인 전력·용수 인프라, 고속도로·항만·공항이 결합되면서 대규모 앵커 팹과 협력사 벨트가 자연스럽게 형성됐다. 진천메가폴리스는 청주·오창을 배후로 하는 인력·기술 생태계, 154kV 변전소와 충분한 용수, 중부·경부·평택제천고속도로 및 청주국제공항·오송역 접근성 등을 기반으로 ‘중부권형 화성·용인 모델’을 지향한다는 점에서 구조적 유사성이 크다.

입지 경쟁력도 뚜렷하다. 진천메가폴리스는 중부고속도로 증평IC·오창IC에서 각각 5~10분 거리에 위치하며, 경부고속도로, 평택제천고속도로와도 직결되는 교통망을 갖춘다. 청주국제공항까지 약 10분, KTX 오송역까지 약 25분, 평택항까지 약 70분이 소요돼, 육상·항공·해상 물류를 동시에 활용하기 용이하다. 수도권 1시간대, 전국 2시간대 접근이 가능한 ‘물류 허브형’ 입지라는 점에서, 수출 비중이 높은 반도체·이차전지·첨단부품 기업들에게 적합한 여건을 제공한다.

정책적 측면에서의 우위도 크다. 진천메가폴리스는 2024년 기회발전특구로 지정되면서 법인세 5년 100% 감면(이후 2년 50%), 취득세·재산세 전액 또는 장기 감면, 가업상속공제 요건 완화 등 파격적 인센티브가 적용된다. 수도권 기업이 기존 사업장을 매각하고 특구 내로 이전할 경우 양도차익에 대한 소득·법인세 과세 이연, 지방투자촉진보조금 가산 등도 제공된다. 일반 산업단지와 비교해 세제·재정·규제 측면에서 한 단계 높은 수준의 투자 환경이 보장되는 구조다.

산업계에서는 진천메가폴리스를 두고 “PF 완료로 재무 리스크를 정리한 상태에서, 반도체 기업들의 비수도권 이전을 가로막던 전기·용수·인력 3대 변수까지 선제적으로 해소한 사례”라는 평가가 나온다. 실제로 사전 청약 기준 약 40% 수준의 분양률을 기록한 가운데, 반도체·이차전지 소부장, 첨단 물류·장비 업체들의 추가 문의가 이어지고 있는 것으로 전해진다.

진천메가폴리스개발 관계자는 “화성·용인이 대규모 메이저 팹을 중심으로 클러스터가 성장했다면, 진천은 청주·오창의 SK하이닉스, LG에너지솔루션, 에코프로 등과의 연계를 통해 배후 공급망과 신·증설 수요를 흡수하는 역할을 담당하게 될 것”이라며 “PF 완료, 154kV 변전소 확정, 하루 8,587㎥ 용수 확보, 청주 생활권 인력 풀이라는 네 가지 축이 결합된 만큼, 2026년 2월 분양고시 이후 본분양 국면에서 기업들의 구체적인 투자 결정이 본격화될 것으로 예상한다”고 말했다.

수도권 규제 강화와 글로벌 공급망 재편 속에서, 첨단 제조업 기업들의 새 거점을 둘러싼 경쟁은 이미 시작됐다. 화성·용인이 입증한 ‘배후 산업단지의 힘’을 청주·오창 옆 진천에서 재현하겠다는 진천메가폴리스의 행보에 시장의 시선이 쏠리고 있다. 자세한 정보는 홈페이지를 통해서 확인 가능하다.