뮤지컬 ‘말리’ 연출로 한국 데뷔 현재 미국에서 연극 ‘던’ 연출 중 아시아계 미국인 역사 옮기는 작업

[헤럴드경제=고승희 기자] #1. ‘어제보다 나은 오늘’은 무슨. 한국인 이민자 엘리의 삶은 오늘도 ‘엿’ 같다. 사라진 어릴적 기억으로 가슴 한쪽에 커다란 구멍이 생겼지만, 엘리는 오늘도 부리토를 먹으며 예쁘게 웃는 딸이어야 한다. 학교의 아이들은 ‘김치냄새’를 조롱하고, 선생님은 유독 ‘엘리’만 예의주시한다. 합리적 의심인지, 자격지심인지 모를 그런 날들에 어릴 적 ‘친구’가 찾아온다. 엘리가 말리였던 시절, 한국에서 살던 그 시절 늘 함께하던 친구와 시간여행을 떠난다. 한국 창작 뮤지컬 ‘말리’(2월 15일까지, 백암아트홀)다.

#2. 1세대 캄보디아 미국인 메리의 가슴엔 응어리가 많다. 죄책감, 분노, 슬픔…. 1970년대 후반 캄보디아를 휩쓴 급진 공산주의 정권 크메르 루즈의 생존자인 부모님의 참혹한 과거와 역사적 트라우마를 마주한다. 메리와 그의 엄마가 진정한 해방과 치유를 찾는 여정을 담은 이 무대는 투엣 티 팜이 희곡을 쓰고 연기한 연극 ‘던(Dwan, 3월 1일까지 미국 에브리맨 극장)’이다. MD 씨어터 가이드는 “우리 시대의 연극이자 과거의 망령을 몰아내고 이해와 문명이 넘치는 미래로 나아가는 작품”이라고 평했다.

브로드웨이를 기반으로 활동 중인 연출가 김선재(35)의 작품은 저마다 다르지만, 그 안에 응축된 세계는 한 곳을 향한다. 현재 한국과 미국 볼티모어에서 각각 관객과 만나고 있는 뮤지컬 ‘말리’와 연극 ‘던’도 마찬가지다. 작품의 기저엔 언제나 이방인, 경계인, 동양인으로의 삶과 역사가 밀도 높게 새겨진다.

최근 한국을 찾은 김선재 연출가는 헤럴드경제와의 인터뷰에서 “어떻게 해도 제가 아시아인이라는 것을 숨길 수가 없었다”며 “이걸 나의 강점으로 활용해 나와 비슷하게 생긴 사람들의 이야기를 해야겠다는 생각이 들었다”고 말했다.

김 연출가는 2005년 미국으로 유학을 떠나 현지에서 대학까지 마쳤고, 2016년 뮤지컬 ‘아멜리에’에 연출부로 참여한 것을 시작으로 브로드웨이에서 연출가로 활동하고 있다. 한국 국적의 연출가가 브로드웨이에서 활동하는 사례는 극소수에 불과하다.

경계에서 찾은 ‘소통의 무대’…정체성이 나의 강점

“‘말리’의 이야기는 저와 다르지 않았어요.”

영국에 살고 있는 열여덟 살의 엘리(한국 이름 말리)는 하루하루가 고단하다. 소녀의 이야기는 김선재 연출가의 어제와 오늘을 투영한다. 이민 생활에서 소외를 느끼는 엘리의 모습이 미국에서 이방인으로 자란 그의 지난날들과 닮았다.

“중학생 때 어떤 수업인지 정확히 기억나진 않지만, 아이들과 선생님이 중국인에 대한 농담을 했는데 굉장히 기분이 나쁘더라고요. 제가 중국인은 아니었지만, 같은 동양인이기에 조롱받는다는 기분이 들었어요.”

김 연출가의 한국 데뷔작인 ‘말리’는 그가 미국에서 해온 작품들의 연장선에 있다. 그는 배우를 꿈꾸다 연출자의 길로 들어섰다. 고등학교 때 연출한 작품은 2차 세계대전 후 미국으로 이주한 네 명의 일본 여성에 대한 이야기를 다룬 ‘티(Tea)’였다.

이 작품을 만든 것은 동양인 배우 전공생에겐 ‘배역의 기회’가 주어지지 않았기 때문이었다. 그는 “학교에서 오디션을 보면 동양인 친구들은 백인 아이들과 비교해도 실력이 뛰어나거나 비슷한 수준에 있는 데도, 캐스팅에서 배제됐다”며 “늘 백인이 주인공이 되는 것이 좀 차별이라는 생각이 들었다”고 했다.

학창 시절의 경험은 김 연출가의 작품 방향성이 됐다. 그는 “그 이후로 내 작품에선 동양계 미국인의 이야기가 많아졌다”고 말했다.

‘티’를 시작으로 ‘던’에 이르기까지 그의 작품 안엔 늘 ‘소외된 사람들’이나 ‘이방인’이 등장한다. “소외된 아시아인들의 역사를 기록하는 작업”의 일환이다. 브로드웨이에서 스태프로 참여한 뮤지컬 ‘아멜리에’ 역시 타인과의 소통이 서툰 고립된 주인공의 내면을 다룬 작품이었다. ‘경계’는 분명했지만, 김 연출가에게 그것이 ‘장벽’은 아니었다. 그의 안에 맴도는 목소리들은 경계인들의 삶을 통해 ‘소통과 화해’의 장치가 됐다.

그가 ‘협력 연출’로 함께 한 뮤지컬 ‘K-팝’은 브로드웨이에서 한국 창작진과 배우들이 주축이 돼 현지 무대에 오른 이정표 같은 작품이다. 이 작품의 작곡가인 헬렌 박은 브로드웨이 최초의 ‘아시아 여성 작곡가’로 데뷔, 토니상 후보에도 올랐다.

김 연출가에게 이 작품이 특별한 것은 누구보다 잘 알고 있는 이야기라는 데에 있다. 그 역시 소녀시대 빅뱅, 2NE1, f(x)와 같은 2세대 K-팝 그룹을 듣고 자랐다. 2017년부터 개발을 시작한 이 작품은 이후 방탄소년단(BTS)이 세계 무대에서 엄청난 사랑을 받으며 애초 기획 단계에서 내용을 전면 수정할 정도로 오래 숙성한 작품이었다. f(x) 루나, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 사자보이즈의 노래를 부른 유키스 케빈이 출연한 작품이다.

김 연출가는 “저는 교포도 아니고, 한국에서 태어났다가 일찍 유학을 떠났기에 경계인과 같은 느낌”이라며 “다행히 두 커뮤니티에서 저를 받아들여 줘서 아시아인에 대한 이야기를 할 수 있는 기회가 많이 찾아오고 있다”고 말했다.

‘말리’로 맞추는 기억의 조각

‘말리’도 마찬가지다. 뮤지컬은 2018년 한국예술종합학교에서 개발, 2021년 대구국제뮤지컬페스티벌에서 상을 받은 뒤 2023년 미국에서 트라이아웃을 올렸다. 오랜 담금질 후 김 연출가와 만난 작품은 이방인, 타임슬립 코드를 적절하게 버무려 ‘어른들을 위한 동화’로 다시 태어났다.

김 연출가는 ‘말리’에 대해 “굉장히 보편적인 스토리이자 모두가 공감할 수 있는 뮤지컬”이라며 “말리는 과거를 단순히 추억하는 인물이 아니라, 잃어버린 기억의 조각들을 하나하나 맞춰가며 현재의 자신을 갱신해 나가는 주체적인 인물”이라고 했다.

이 뮤지컬 역시 그간 김 연출가가 탐구해 온 ‘과거에 대한 향수’ 혹은 ‘지나온 역사’와 ‘자아 찾기’라는 주제가 집약돼 있다. 특히 ‘말리’에서 앙상블을 ‘기억의 조각’으로 활용하는 연출 방식은 과거의 파편을 모아 현재의 나를 정의하고자 하는 연출가의 철학이 반영돼 있다.

그는 “말리의 이야기를 들여다보며 ‘만약 내가 한국에서 계속 살았다면, 한국에서 연출가로 지냈다면 어땠을지’라는 가정을 하게 됐다”고 돌아봤다. 한 소녀의 성장 스토리를 통해 그는 차별, 소외와 같은 사회적 문제가 한 사람에게 어떤 영향을 미치고, 그것을 어떻게 치유하는지를 풀어간다. 오늘도 상처를 안고 사는 ‘어른 아이’들을 위한 ‘다정한 위로’가 되는 작품이다.

김 연출가가 그간 미국에서 소수자와 이방인으로 ‘아시아인의 이야기’를 해왔다면, ‘말리’는 한국에서 ‘글로벌 보편성’을 시험하는 무대이기도 하다. 제작사는 그와 함께 이 작품의 브로드웨이 진출을 꾀하고 있다. “한국 작품을 늘 하고 싶었다”는 김선재 연출가와 만나 윈윈이 된 셈이다.

“N차 관람의 힘, 놀라워”…대학로와 브로드웨이를 잇는 가교

김 연출가에게 첫 한국 무대는 그에게 생소하고 낯선 경험이다. 캐스팅부터 제작 과정에 이르는 모든 시스템이 그에게 익숙했던 브로드웨이와는 다르다. 한 명의 배우가 하나의 배역을 맡는 브로드웨이와 달리 한국은 더블, 트리플 캐스팅은 기본, 최근엔 한 배역에 4명까지 이름을 올리는 쿼드러플 캐스팅까지 일반화된 추세다.

김 연출가는 “미국에서의 무대는 연출가와 배우의 일대일 대화이자 약속이지만 한국에선 여러 배우와 협업의 과정”이라며 “사람이 많다 보니 과정이 복잡하면서도 오히려 더 깊어지는 것 같다”고 했다. 같은 장면도 여러 배우와 여러 차례 연습 과정을 거쳐야 하기에 연출자로서 작품에 대한 시각, 배우에 대한 이해 역시 농도가 짙어진다.

특히 연극, 뮤지컬에 대한 한국 관객들의 ‘팬덤 문화’는 그가 가장 놀랍게 생각하는 부분 중 하나다. 그는 “‘연뮤덕’(연극 뮤지컬 덕후)이라고 불리는 마니아 관객이 매우 많아 그분들의 취향이 중요하고, 이들이 좋아하는 배우를 서포트하는 문화에 감명받았다”며 “‘말리’ 역시 개막 8일차에 공연을 7번이나 봤다는 관객도 있었다”며 놀라워했다. 소위 N차 관람을 시도하는 ‘회전문 관객’의 존재 자체가 한국 뮤지컬 산업을 떠받치는 큰 힘이라는 데에서 그는 브로드웨이와 가장 큰 차이가 있다고 귀띔한다. “브로드웨이는 제작비는 수백억 원씩 드는데 관광객 위주의 시장이라 흑자를 내기가 어려운 구조”이기 때문이다.

성공작 배출이 점차 어려워져 브로드웨이 역시 스타 배우가 점령하고 있지만, 최근 눈에 띄는 성공을 거둔 작품은 한국 창작 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’(Maybe Happy Ending)’이다.

김 연출가는 “지금도 이 작품은 객석 점유율이 98%가 나오는데 이런 흥행은 기적이라 할 만큼 흔치 않다”며 “‘어쩌면 해피엔딩’이 토니상을 받은 이후 현지에서도 한국 뮤지컬과 한국인 캐릭터에 관한 관심이 커졌다”고 말한다.

그의 바람도 한국과 미국, 대학로와 브로드웨이를 잇는 가교 구실을 하는 것이다. 그는 “한국에서 창작해 전 세계로 나가는 작품, 미국이나 영국에서 올라갔지만 한국에서 함께 작업할 수 있는 보편적 작품을 통해 관객과 만날 기회가 더 많았으면 좋겠다”는 바람을 들려줬다.