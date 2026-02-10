이세일 신한證 디지털자산부서장 韓 국채 RWA 플랫폼 통해 토큰화해 거래 스테이블본드로 변동성 최소화, 물량 1.5억 증권 중개 넘어 토큰 중개업으로 역할 전환 스테이블코인 법제화, 디지털자산 성장 관건

“KTB는 한국 국고채를 퍼블릭 블록체인에서 발행한 상품이기도 하지만, 블록체인을 사용하면 금융 장벽이 어디까지 확장되는지를 한국에서 처음으로 보여준 사례입니다.”

이세일 신한투자증권 디지털자산부서장은 최근 헤럴드경제 인터뷰에서 ‘스테이블본드(Stable Bond·티커 : KTB)의 의미를 이 같이 밝혔다. 신한증권은 글로벌 실물연계자산(RWA) 플랫폼 이더퓨즈(Etherfuse)와 협약을 맺고 지난달 한국 국채를 글로벌 블록체인 인프라와 최초로 연결했다. 이를 통해 글로벌 투자자들은 이더퓨즈를 통해 토큰화된 한국 국채를 24시간 매매할 수 있게 됐다.

KTB는 만기 1년 미만 한국 국채를 기초자산으로 한 토큰화 상품이다. 가치안정형 채권인 만큼 만기가 짧은 상품을 기반으로 가격 변동성을 낮췄다. 이더퓨즈가 KTB를 발행하고 신한증권은 이 상품의 국채 브로커리지 및 실물자산 취득·관리 지원 역할을 맡고 있다. KTB 초도 물량은 1억5000만원이며 현재 실제 토큰화된 가치는 5000만원 남짓이다.

초도 수량 단위가 낮은 점은 국채 조달 과정에서 애로점이었다. 통상 기관 간 거래에서 채권 단위는 100억원대지만, KTB는 이보다 낮은 1억원대에 그치면서다. 신한증권 채권부서에서 보유한 국채 일부를 조달받아 해결할 수 있었다. 이 부서장은 “한국 국고채의 초도 수량 단위가 워낙 작아 시장에서 통용되는 기본 단위와 맞지 않았고, 만기가 짧은 단기채 조달 부분에서 약간 허들이 있었다”며 출시 과정을 소개했다.

이 부서장은 다양한 자산이 토큰화되면서 상품 수요는 늘어날 것으로 관측했다. 그는 “토큰화된 국고채는 크립토에 친숙한 기관투자가가 한 번에 대량으로 매수하거나 디파이(탈중앙금융·DeFi)나 스테이블코인에서 담보자산으로 이용될 때 계단식으로 급상승하기 때문에 점차 우상향할 것이다”라고 내다봤다. 실제 블랙록이 발행한 미 국채 토큰화 펀드 비들(BUIDL) 역시 크립토 전문 기관투자가가 90% 이상을 보유하고 있다. 신한증권은 1년 미만 한국 국채를 시작으로 다양한 채권을 이더퓨즈에 공급할 예정이다.

신한증권은 디지털자산 사업에 앞장서는 증권사로 꼽힌다. SK증권·LS증권과 함께 블록체인 분산원장인 ‘프로젝트 펄스(PULSE)’도 구축했다. 펄스는 국내 복수 계좌관리기관과 외부기관이 주요 노드(검증자)로 참여하고 있는 분산원장이다. 기존 한국예탁결제원이 맡던 증권 총량관리를 여러 노드가 참여해 검증하는 분산원장 기반으로 만든 블록체인 인프라다. 지난달 STO(토큰증권) 관련 전자증권법이 국회를 통과하면서 향후 토큰증권의 발행과 유통은 분산원장 위에서 이뤄지게 된다. 이 부서장은 “분산원장은 토큰증권 생태계에 핵심 인프라이며, 다양한 사업자들에게 구독형 과금 모델로 인프라 서비스를 제공할 계획이다”라고 했다.

블록체인이 실물 경제로 전이되면서 증권사들은 디지털자산 시장에서 먹거리를 개발해야 하는 과제에 직면했다. 다양한 자산이 블록체인 분산원장에서 24시간 거래되는 환경이 열리면서다. 블록체인이 지향하는 ‘중개 단계 제거’는 증권사가 그간 영위하던 중개업 역할을 침범할 수 있다.

이 부서장은 “블록체인 금융은 장기적으로 원화와 국내 시스템 구획안에서 중개업을 했던 국내증권사의 기존 파이가 줄어드는 현상으로 이어진다”면서 “증권사는 기존 도메인(영역)과 연결해 토큰증권 중개업과 암호자산 매매·중개 부분 등을 먼저 발굴해야야 한다”고 내다봤다. 토큰화 시대에 걸맞게 ‘블록체인 토큰 중개업’이라는 역할로 변모해야 한다는 것이다.

이 과정에서 스테이블코인은 ‘뉴 머니’(New Money)를 유입시키는 매개체라고 설명했다. 토큰화 거래 시대에 스테이블코인을 사용하는 새로운 수요층들이 유입돼야 토큰 중개업 역시 성장할 수 있다는 관측이다. 이 부서장은 “국내 STO 시장 활성화를 위해선 증권의 발행·유통업자가 기존방식에서 토큰증권을 사용할 인센티브가 부여돼야 한다”면서 “증권 발행 절차 간소화나 유통 허들을 낮춰야 한다”고 했다. 특히 “토큰증권과 스테이블코인은 서로 떨어져 생각할 수 없는 개념으로 스테이블코인과 관련한 빠른 법 제정이 필수”라고 부연했다.

이 부서장은 “블록체인이 글로벌 투자자들이 접근할 수 있는 통로를 제공하기 때문에 블록체인 위에서 기존 금융 니즈를 적절하게 리빌딩하는 회사에는 기회가 될 수 있다”며 “회사의 규모와 인력 수는 중요하지 않게 될 것이고 국내 증권사는 취급할 수 있는 자산의 범위와 서비스를 글로벌 단위로 확장시켜야 하는 새로운 과제를 얻을 것이다”고 전망했다.

이세일 신한투자증권 디지털부서장은 국내 디지털자산 1세대로 2009년 대우증권 채권본부에서 커리어를 시작했다. 2022년부터 신한투자증권 블록체인부장(현 디지털자산부)을 맡아 디지털자산 프로젝트를 진행하고 있다. 유동현 기자