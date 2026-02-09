박정보 서울청장 기자 간담회서 발표 “출석 일자 조율 중…조사할 게 많아”

[헤럴드경제=이용경 기자] 무소속 김병기 의원의 각종 비위 의혹을 수사 중인 경찰이 김 의원에게 피의자 소환을 통보했다.

박정보 서울경찰청장은 9일 오전 서울 종로구 내자동 청사에서 열린 정례 기자간담회에서 “김 의원에게 소환을 통보했고 날짜를 조율 중”이라고 밝혔다.

김 의원은 총선을 앞둔 지난 2020년 동작구의원 2명으로부터 공천헌금 명목으로 3000만원을 수수한 혐의를 받는다.

경찰은 김 의원의 배우자가 조모 전 동작구의회 부의장의 법인카드를 사적으로 유용하거나 이에 대한 경찰 수사를 무마한 의혹, 차남의 특혜 편입·취업 의혹에 관여한 정황도 포착한 것으로 알려졌다.

현재 김 의원과 관련해 경찰에 접수된 고발 건은 29건이다. 의혹별로 살펴보면 ▷공천헌금 수수 후 반납 외에도 ▷대한항공 호텔 숙박권 수수·의전 요구 ▷쿠팡 이직 전 보좌관 인사 불이익 요구·쿠팡 대표와의 고가 식사 ▷장남 국가정보원 채용 개입 ▷항공사 호텔 숙박권 수수·의전 요구 등 13건이 있다.

이날 박 청장은 “김 의원의 13개 의혹에 대해 공공범죄수사대에서 전담해 필요한 수사를 속도감 있게 진행 중”이라고 말했다.

다만 김 의원에 대한 소환 조사가 상대적으로 늦어지는 것 아니냐는 지적에 대해선 “조사할 게 워낙 많다”며 “조사 준비를 다 해둔 상태에서 최종적으로 불러서 조사하는 게 원칙”이라고 설명했다. 이어 “수사기관에서 계속 부르는 것도 인권침해”라고 덧붙였다.

박 청장은 또 김 의원이 당시 민주당 의원이던 강선우 의원과 공천헌금 1억원 수수를 두고 의논한 녹취와 관련해선 “김경 전 서울시의원이 공천된 이유를 들여다봤다”라며 “넘어간 돈과 (김 전 시의원) 공천의 관계성은 당연히 수사에 포함돼 있고 충분한 조사가 이뤄졌다”라고 강조했다.

경찰은 이날 오전 김 의원 배우자의 법인카드 유용 의혹과 관련해 김 의원의 전자기기 포렌식 선별 작업을 진행 중이다. 김 의원 배우자에게 법인카드를 건네 업무상 배임 등 혐의를 받는 조 전 부의장도 오전 피의자 신분으로 불러 조사 중이다.

박 청장은 강 의원과 김 전 시의원의 공천헌금 의혹과 관련해 “구속영장을 신청해 발부 여부를 기다리고 있다”며 “강서구청장 공천 관련 사건도 필요한 조사를 계속 진행 중”이라고 밝혔다. 그러면서 “공공범죄수사대에서 관련 사건을 전담 수사 중”이라며 “결과를 조금 더 지켜봐 달라”고 했다.

김 전 시의원의 가족 기업 관련 의혹에 대해선 “입건 전 조사(내사) 단계”라며 “언론에서 제기된 의혹들을 전부 들여다보고 있다”고 말했다.