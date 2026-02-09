부처 협업형 300억 사업 중 산업단지 분야 20억 배정 기업당 최대 2억 지원…9개월 내 스마트공장 구축 목표 AX·ESG 연계 패키지 제공…산단 전반 디지털 전환 가속

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국산업단지공단이 산업단지 입주기업의 제조 인공지능(AI) 전환을 본격 지원하며 스마트공장 확산에 나선다.

한국산업단지공단은 ‘2026년도 부처협업형 산업단지 분야 스마트공장 구축지원사업’ 참여기업을 9일부터 모집한다고 밝혔다. 이번 사업은 산업통상자원부와 중소벤처기업부가 협업해 추진하는 범부처 제조혁신 프로그램으로, 제조 현장의 스마트화와 AI 기반 전환을 통해 생산성과 경쟁력을 높이는 것이 목표다.

특히 올해는 산업단지 특화 지원 강화를 위해 한국산업단지공단과 한국인공지능·소프트웨어산업협회가 공동 수행에 나선다. AI·소프트웨어 전문기업 네트워크와 산업단지 현장 혁신 지원 경험을 결합해 제조 AI 확산의 실효성을 높이겠다는 구상이다.

2026년도 스마트공장 구축사업은 총 300억원 규모로 약 150개 사를 지원할 예정이며, 이 가운데 산업단지 분야에는 약 20억원을 투입해 산업단지 입주기업 10개 사 내외를 선별 지원한다.

신설된 산업단지 분야 사업은 제조 AI 전환(AX) 기반 스마트공장 구축을 통해 산업단지를 제조 혁신 거점으로 전환하는 데 초점이 맞춰졌다. 선정 기업에는 기업당 최대 2억원 이내 구축 비용이 지원되며, 협약 체결 후 약 9개월 내 스마트공장 구축을 완료해야 한다.

또한 부처협업형 사업 특성을 반영해 연계 지원도 제공된다. 선정 기업은 B2B 제조거래 활성화 지원(AX 분야)과 ESG 온실가스 인벤토리 구축 지원 서비스 등을 패키지로 지원받아 디지털 전환과 ESG 대응 역량을 동시에 강화할 수 있다.

신청 대상은 전국 산업단지 입주 중소·중견기업이며, 스마트공장 사업관리시스템을 통해 온라인 신청이 가능하다. 세부 내용과 절차는 한국산업단지공단 산단AI전환팀을 통해 안내받을 수 있다.

이상훈 한국산업단지공단 이사장은 “이번 사업은 산업단지 입주기업의 제조 AI 전환을 현장에서 체감할 수 있도록 설계된 맞춤형 지원 프로그램”이라며 “스마트그린산업단지, AX 실증산단 등 기존 사업과 연계를 강화해 산업단지 전반의 디지털·AI 혁신 확산을 적극 지원하겠다”고 말했다.