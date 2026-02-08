시위대-경찰 충돌에 최루탄·물대포 선수촌 인근 연막탄 투척 북부 철도망 파괴 정황 수사

[헤럴드경제=정주원 기자] 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽이 개막한 가운데 이탈리아 밀라노 도심에서는 올림픽 개최에 반대하는 대규모 시위가 벌어졌다. 시위는 일부 참가자의 과격 행동으로 경찰과 충돌로 번졌고 북부 철도망에서는 파괴 공작 정황까지 드러나며 치안 불안이 커지고 있다.

미 CNN과 AP통신 등에 따르면 7일(현지시간) 밀라노 도심에서 ‘지속 불가능한 올림픽 위원회’라는 단체가 주도한 반(反)올림픽 시위가 열렸다. 시위대는 올림픽 경기장 건설로 인한 환경 파괴와 막대한 재정 부담과 올림픽이 초래할 사회·경제적 피해를 비판하는 구호를 외쳤다. 이와 함께 이탈리아 정부의 권위주의적 치안 강화 정책과 소수 인종 처우 문제도 함께 제기됐다.

시위대는 도심을 행진하며 경찰이 삼엄하게 경계하던 올림픽 선수촌 인근까지 접근했다. 일부 참가자가 선수 숙소 방향으로 폭죽과 연막탄을 던졌으나 실제 시설 피해는 발생하지 않은 것으로 전해졌다. 약 1만 명이 참여한 평화 시위가 마무리되는 과정에서 소규모 폭력 시위대가 분리돼 경찰과 충돌했다.

충돌은 코르베토 광장과 선수촌에서 약 800m 떨어진 다리 인근에서 본격화됐다. 복면을 쓴 일부 시위대가 경찰을 향해 불꽃놀이 폭죽을 던지자 경찰은 최루탄과 물대포를 동원해 해산에 나섰다. 경찰 차량을 겨냥한 폭죽 투척도 이어졌지만, 대다수 참가자는 광장 중앙에 머물며 평화 시위를 유지했다고 외신은 전했다.

시위와 맞물려 북부 철도망에서는 파괴 행위로 인한 운행 차질도 발생했다. 이탈리아 국영 철도와 안사 통신에 따르면 볼로냐-파도바 노선의 선로 전환기에서 사제 폭발 장치가 발견됐고 고속철도 구간 전기 케이블 절단, 아드리아해 연안 도시 페사로의 철도 전기실 방화 추정 화재 등 최소 3건의 사보타주가 확인됐다. 수사 당국은 2024 파리 올림픽 당시 프랑스 고속철도(TGV)를 겨냥한 방화 사건과 유사하다며 무정부주의자 개입 가능성도 배제하지 않고 있다.

마테오 살비니 이탈리아 인프라·교통부 장관은 “명백한 범죄 행위”라며 “올림픽 첫날에 맞춘 계획된 공격이라면 이탈리아에 악의를 품은 세력의 소행”이라고 강하게 규탄했다.

한편 이번 시위에는 최근 미국 이민세관단속국(ICE) 단속 논란에 대한 연대 성격도 일부 담긴 것으로 전해졌다. 이에 대해 미국올림픽·패럴림픽위원회는 “밀라노 현장에 ICE 요원이 미국 선수단 소속으로 포함된 사실은 없다”고 해명했다.