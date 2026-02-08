개인 네 번째 올림픽서 은메달 획득 대회 첫 메달이자 한국 올림픽 역사상 400번째 메달

[헤럴드경제=정주원 기자] 대한민국 올림픽 역사상 400번째 메달의 주인공은 스노보드 알파인의 맏형 김상겸이었다. 37세의 네 번째 올림픽에서 그는 금메달 문턱까지 갔고 은메달을 목에 걸었다. 결과만 놓고 보면 아쉬움이 남을 수 있지만 그의 여정과 무대를 돌아보면 ‘기적에 가까운 메달’이었다.

김상겸은 8일 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 대회 남자 평행대회전 결승에서 베냐민 카를(오스트리아)에게 0.19초 차로 져 은메달을 획득했다. 1구간과 2구간에서 모두 카를에 앞섰으나, 마지막 지점을 통과할 때는 역전을 당하며 아쉬움을 남겼다.

이로써 한국 설상 종목에서 2018년 평창 올림픽에서 은메달을 따낸 ‘배추보이’ 이상호와 어깨를 나란히 하며 한국 설상 종목 공동 최고 성적을 기록했다. 동시에 한국 올림픽 통산 400번째 메달이라는 상징성도 더했다.

결승 상대는 오스트리아의 베테랑 베냐민 카를이었다. 카를은 2022 베이징에 이어 이번 대회에서도 정상에 오르며 올림픽 평행대회전 2연패를 완성했다. 밴쿠버(은)–소치(동)–베이징(금)–밀라노(금)로 이어지는 올림픽 메달 행진과 세계선수권 5회 우승의 경력을 지닌 ‘전설’의 벽은 높았다. 김상겸은 그 벽 앞에서 멈췄지만 결승에 오르기까지의 과정은 누구보다 극적이었다.

김상겸의 출발선은 화려하지 않았다. 초등학교 1~2학년 시절 천식으로 고생하던 그는 자신을 “허약한 아이”라고 불렀다. 증상이 심해 2주간 병원에 입원하기도 했다. 부모의 권유로 초등학교 3학년 때 육상을 시작했고 꾸준한 운동으로 건강을 되찾았다. 중학교 2학년 때 학교에 스노보드부가 생기며 보드를 잡았고, 육상에서 다져온 폭발적인 속도는 30~40초 승부의 평행대회전에서 빠르게 빛을 발했다.

그러나 그의 길은 평탄하지만 않았다. 2011년 대학 졸업 후 실업팀이 없어 생계가 막막했다. 시즌이 끝나는 4월에는 막노동했고, 훈련 기간에도 주말마다 아르바이트를 병행했다. 인터뷰에서 “느릴지 몰라도 포기하지는 않는다”는 그의 말은 그 시절을 버틴 다짐이었다.

김상겸은 이번 대회 준준결승에서 세계 랭킹 1위이자 최고령 베테랑을 넘는 이변을 연출했고, 준결승에서는 2005년생 신성을 꺾고 결승에 오르는 기적을 연출했다. 이는 한국 스노보드 알파인 종목이 올림픽에서 획득한 두 번째 메달로, 2018년 은메달 이후 8년 만의 입상이다.