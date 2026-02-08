[헤럴드경제=정찬수 기자] 소방청이 8일 오후 3시 30분께 경주 산불에 2차 국가소방동원령을 발령했다.

이번 산불은 7일 오후 9시 40분 경북 경주시 문무대왕면 입천리에서 신고가 접수됐다. 소방은 30분 뒤인 오후 10시 11분 소방대응 1단계를 발령해 초기 진화에 나섰다.

기상 여건으로 산불이 확대되자 소방청은 8일 오전 11시 33분 1차 국가소방동원령을 발령했다. 오후 3시 30분에는 2차 동원령을 추가로 발령했다.

국가소방동원령 1차 발령에 따라 대구·대전·울산·강원·충남 5개 시도의 119특수대응단 5대, 25명이 긴급 투입됐다. 소방청은 상황대책반을 가동하고 현장 상황관리관을 파견해 지휘체계를 강화했다. 울산·대구·부산의 재난회복차도 배치했다.

2차 동원령에 따라 부산·대구·울산·경남·창원 5개 시도에서 산불전문진화차 5대, 소방펌프차 20대, 물탱크차 10대가 추가 출동했다. 대규모 장비와 인력을 집중적으로 투입해 민가와 주요 시설 보호, 연소 확대 차단에 총력을 기울이고 있다.

김승룡 소방청장 직무대행은 “전국 소방력을 총동원해 산불 확산을 반드시 차단하고, 주민 안전과 국가 주요시설 보호에 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.