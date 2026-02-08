“미·러 12조달러 경제협정 논의”… 러시아는 “제안 없었다”

[헤럴드경제=정찬수 기자] 미국이 러시아와 우크라이나 종전 협상 시한을 오는 6월로 제시했다고 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 7일(현지시간) 밝혔다.

AP, AFP 통신 등에 따르면 젤렌스키 대통령은 이날 오전 공개한 대언론 담화에서 “미국은 올여름 시작 전까지 전쟁을 끝낼 것을 양측에 제안했으며 이 시간표에 따라 양측에 압력을 행사할 것”이라며 “미국은 종전을 위해 모든 것을 할 것이라며 6월까지 모든 것을 하기를 바란다면서 명확한 일정을 원하고 있다”고 말했다.

그는 또 “미국의 내부적 이유로 이 같은 일정을 제시했다고 생각한다”고 덧붙였다. 미국은 올해 11월 중간선거가 있다.

젤렌스키 대통령은 이어 “미국이 미·러·우크라이나 3자 회담을 다음 주 미국에서 열자고 제안했다며 플로리다주 마이애미에서 열릴 수 있다”고 밝혔다. 우크라이나는 참석한다고 덧붙지만, 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 전날 “다음 3자 회담을 미국에서 개최할 계획도 논의도 없었다”고 말했다고 러시아 관영 리아노보스티 통신이 전했다.

종전을 위한 미·러·우크라이나 3자 회담은 지난달 23∼24일, 이달 4∼5일 두 차례 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열렸으나 진전을 보지 못했다. 러시아는 돈바스(우크라이나 동부 도네츠크·루한스크주) 지역에서 우크라이나의 완전 철군을 요구하고 있지만, 우크라이나는 받아들일 수 없다는 입장이다.

젤렌스키 대통령은 담화에서 “어려운 문제들이 여전히 남아있다. 우크라이나는 ‘현 상태대로 머무른다’는 게 종전을 위한 가장 공정하고 신뢰할 수 있는 방법이라는 입장을 다시 확인했다”고 말했다. 러시아가 점령 중인 자포리자 원자력발전소 운영과 관련해서도 합의가 이뤄지지 않았으며, 돈바스 지역을 자유경제지대로 만들자는 미국 제안에도 “시각이 다르기 때문에 이행될 수 있을지 모르겠다”며 회의적인 입장을 보였다.

또 젤렌스키 대통령은 “미국과 러시아가 우크라이나에 영향을 미칠 수 있는 거래가 포함된 12조 달러(약 1경7600조원) 규모의 양자 경제 협정을 논의 중”이라고 전했다. 그는 정보 소식통을 통해 미러 경제 협력안을 담은 ‘드미트리예프 패키지’ 문건을 확인했다고 밝혔다. 평화 협상에 러시아 대표로 참여하는 국부펀드 대표이자 대통령 특사인 키릴 드미트리예프의 이름을 딴 제안이다.

젤렌스키 대통령은 “협정 중 일부가 우크라이나의 주권이나 안보 관련 사안을 포함할 수 있다는 신호가 있다”며 “우리는 우크라이나를 배제한 채 이뤄지는 어떠한 합의도 지지하지 않을 것임을 분명히 한다”고 견제했다.

앞서 트럼프 대통령은 러시아의 종전 동의를 유도하기 위해 제재를 완화하고 경제 협력을 재개할 가능성을 시사한 바 있다. 반면 젤렌스키 대통령은 전쟁 수익 차단을 위해 오히려 대러시아 제재를 강화해야 한다고 주장해 왔다.