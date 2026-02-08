동대문구 장안동·도봉구 쌍문동도 재개발 본격화

[헤럴드경제=정찬수 기자] 서울 강북구 미아동 일대가 북한산 주변 고도지구 규제 완화를 처음 적용받아 주거환경이 대폭 개선된다.

서울시는 지난 6일 제1차 도시계획위원회 수권분과위원회를 열어 ‘강북구 미아동 791-2882번지 일대 주택정비형 재개발 정비계획 결정 및 정비구역 지정(안)’을 수정 가결했다고 8일 밝혔다.

대상지는 북한산 주변 고도지구 규제와 고저 차가 심한 지형으로 도시재생사업이 시행됐으나 실질적인 주거환경 개선으로 이어지지 못했다. 이번 정비계획으로 용적률 249.9%에 공동주택 2670세대(임대 331세대 포함)가 공급된다.

특히 북한산 경관 보호 원칙을 준수하되 새로운 고도지구 구상을 적용해 최고 28m(9층)까지만 가능했던 높이가 평균 45m(15층)로 완화됐다. 대상지에서 북한산으로 이어지는 2개의 통경 구간을 확보하고, 북한산 인접부는 중저층(10∼15층), 역세권 인접부는 최고 25층으로 계획했다. 고저 차가 57m에 이르는 지형 극복을 위해 테라스하우스 등 구릉지 순응형 주거유형을 도입하고, 인수봉로와 삼양로를 잇는 동·서간 연결도로를 개설해 교통 여건도 개선한다.

시 관계자는 “경직된 고도지구 규제로 재산상 불이익과 주거환경 정비 기회마저 없었던 지역에 변화의 바람이 시작된 것”이라며 “경관 보호 가치는 유지하면서도 유연한 도시규제 적용을 통해 사업 가능한 대안을 찾았다는 점에 의의가 있다”고 설명했다.

위원회는 동대문구 ‘장안동 134-15일대 주택정비형 재개발사업 정비계획(안)’도 수정 가결했다. 대상지는 풍부한 자연자원과 우수한 입지에도 상대적으로 개발이 정체됐던 곳이다. 제2종일반주거지역을 제3종으로 상향하고, 사업성 보정계수(1.5)를 적용해 허용용적률이 234%에서 244%로 완화됐다. 계획용적률은 298%로 최고 36층, 총 1754세대(공공주택 391세대 포함)가 공급된다.

도봉구 ‘쌍문2구역 주택정비형 재개발사업 정비구역 지정 및 정비계획(안)’도 수정 가결됐다. 2017년 열악한 사업성으로 정비구역이 해제됐던 곳이다. 신속통합기획을 통해 용도지역을 제2종에서 제3종 일반주거지역으로 변경하고 사업성 보정계수(2.0배)를 적용해 용적률 300%로 상향했다. 최고 층수도 18층에서 39층으로 상향해 용적률 299.83%로 공동주택 1천919세대(임대주택 325세대)를 공급한다.