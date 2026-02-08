[헤럴드경제=정찬수 기자] 완성차업체 포드가 중국 전기차 업체들과 잇달아 협력을 추진하면서 한국 완성차와 배터리 업계에 비상이 걸렸다. 미국 정부의 반발과 규제를 넘어설지 관심이 쏠린다.

8일 로이터통신 등 외신에 따르면 포드는 샤오미에 이어 중국 지리차와 잠재적 파트너십 논의를 진행 중이다. 두 업체는 유럽 내 포드 공장 시설을 활용해 지리차가 유럽용 차량을 생산하는 방안을 협의하고 있다. 유력한 후보지는 스페인 발렌시아 공장이다. 로이터통신은 소식통을 인용해 포드와 지리차가 자율주행을 포함한 차량 기술 공동 활용 방안도 협의 중이라며, 다만 유럽 내 생산 논의가 훨씬 더 진전됐다고 보도했다.

포드는 유럽 생산 협의를 위해 이달 초 중국에 관계자들을 파견했다. 이에 앞서 미국 미시간에서는 지리차 경영진과 포드 지도부 간 회담이 있었던 것으로 알려졌다.

앞서 영국 파이낸셜타임스(FT)는 포드가 중국 샤오미와 미국 내 전기차 생산을 위한 합작 회사 설립을 논의 중이라고 전했다. 포드와 샤오미 모두 사실무근이라고 부인했지만, 올해 1월 미국 내 포드 전기차 판매가 69.2% 급감하면서 협업 가능성은 더 설득력을 얻고 있다.

포드와 지리차도 유럽 생산 협력 가능성에 대해 부인하지 않고 있다. 포드는 “다양한 기업과 항상 여러 주제로 논의를 진행한다”고 밝혔다. 지리차는 답변을 피했다.

협력이 현실화할 경우 포드는 기술개발 비용을, 지리차와 샤오미는 현지생산 이득을 얻을 것으로 보인다. 지난해 포드 전기차 판매량은 8만4113대로 전년 대비 14% 감소했다. 전기차 산업부는 전년에 이어 7조원이 넘는 누적 손실을 냈다. 포드가 중국 업체들과 손잡을 경우 전기차 생산과 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 기술 개발 비용을 상당 부분 줄일 수 있다.

유럽에서 자국 경쟁사인 BYD와 상하이자동차에 밀리고 있는 지리차는 현지 생산을 통해 최대 37.6%의 잠정 관세를 피할 수 있다. 샤오미도 미국 고율 관세와 규제에서 벗어날 수 있다.

미국 내 반발과 규제에 직면할 가능성은 크다. 미국 하원 존 물레나 미중 경쟁특위 위원장은 최근 FT와의 인터뷰에서 중국 기업과의 협력이 안보 리스크로 이어질 수 있다며 “포드는 미국과 동맹국 파트너에게 등을 돌리고 있다”고 비판했다. 그는 포드와 중국 배터리업체 CATL의 생산 협력을 두고 지난달 짐 팔리 포드 최고경영자(CEO)에게 설명을 요구하는 서한을 보낸 것으로 전해졌다. 포드도 지리차와의 협력 범위를 유럽을 넘어 미국으로 확대하는 방안을 검토했지만, 반발을 고려해 현재 유럽으로만 논의 범위를 좁힌 것으로 알려졌다.

포드와 중국 업체 간 협력은 한국 완성차 및 배터리 업계에도 부정적이다. 현대차그룹이 미국 GM과 포괄적 협력 MOU를 체결했지만, 협력 범위는 내연기관·하이브리드 분야의 픽업·소형차와 전기 상용차 분야에 국한돼 포드와 중국업체 간 협력보다 제한적이다.

포드는 올해 캐즘 등을 이유로 SK온과 합작한 미국 법인 운영을 종료하고 대신 CATL과 배터리 기술 협력을 강화하고 있어 관련 업계의 우려도 크다. 포드는 SK온과의 합작법인으로 운영하던 켄터키주 공장에서 CATL과 ESS용 배터리를 생산할 예정이다.

업계 한 관계자는 “이미 중국 업체들이 볼보, 르노, 메르세데스-벤츠 등 유럽업체들과 협력을 강화하고 있는 가운데 미국 업체들과도 손을 잡게 된다면 한국 업체들에는 불리하게 작용할 수밖에 없다”고 했다.