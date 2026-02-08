[헤럴드경제=정찬수 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너와 스티브 윗코프 중동 특사가 이란과 회담 다음 날인 7일(현지시간) 미군의 에이브러햄 링컨 항공모함 전단을 방문했다고 CNN이 보도했다.

미군 중동 작전을 총괄하는 중부사령부(CENTCOM)의 브래드 쿠퍼 사령관이 두 사람을 항모에 초청했다. 방문 목적은 미군 장병 격려라고 미 고위 당국자는 밝혔다. 윗코프 특사는 항모 방문 후 엑스(X·옛 트위터)에 “에이브러햄 링컨호와 타격단, 제9항모강습비행단 소속 용감한 해군 및 해병대원들을 만났다”며 “장병들은 우리를 안전하게 지키고 트럼프 대통령의 ‘힘을 통한 평화’ 메시지를 수호하고 있다”고 밝혔다.

앞서 윗코프 특사와 쿠슈너가 참여한 미국 대표단은 지난 6일 오만 수도 무스카트에서 이란 대표단과 핵 문제를 논의했다. 미국과 이란이 8개월 만에 재개한 핵 협상이다. 회담 종료 직후 트럼프 대통령은 “매우 좋은 대화였다”고 평가했으나, 국무부는 이란산 석유 제품의 불법 거래에 연루된 단체를 제재하며 대이란 압박을 유지했다.

CNN은 이번 항모 방문이 협상 재개에도 트럼프 행정부가 여전히 중동 지역에서 군사력 증강 상태를 유지하는 사실을 상기시켰다고 설명했다. 지역 소식통에 따르면 오만과 이란 측은 쿠슈너와 윗코프 특사의 항모 방문을 미리 인지한 것으로 알려졌다.

한편 미국은 최근 이란 당국의 반정부 시위 유혈 진압에 대응해 중동 지역에 에이브러햄 링컨호를 전개하는 등 군사자산 배치를 강화해 왔다. CNN은 “미국의 군사적 존재감은 최근 몇 주간 트럼프 대통령이 이란 타격 옵션을 검토하면서 더욱 가속했으나, 검토한 옵션을 실행에 옮기기로 했다는 신호는 아직 보이지 않고 있다”고 전했다.