이탈리아 현지 0시30분에 킥오프 다 보려면 4시 넘어…수면 불가능

[헤럴드경제=조용직 기자] 미국 최대 스포츠 이벤트 미국프로풋볼(NFL)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 기간중인 9일 열린다.

NFL 팬이 많은 미국 올릭핌 대표선수단중 다수는 잠시 짬을 내 TV로 이 경기를 시청할 가능성이 크다.

문제는 생방송 시간이다. 뉴잉글랜드 패트리어츠와 시애틀 시호크스가 맞붙는 이번 슈퍼볼은 이탈리아 현지 시간으로 9일 오전 0시 30분에 킥오프한다. 쿼터별 광고만 1시간이 넘어가니 다 보려면 4시간 가량 소요된다.

출전 경기가 임박한 선수들에겐 컨디션 조절을 위해 잠자리에 들어야 할 시간이다.

뉴잉글랜드 광팬이라는 미국 루지 국가대표 잭 디그레고리오는 AP통신과 인터뷰에서 “자다가 화장실을 가려고 일어난다면 슬쩍 경기를 틀어볼 수도 있다”고 말했다. 그는 당일 오후 공식 트레이닝 일정이 잡혀 있다.

이번 미국 올림픽 대표팀에는 뉴잉글랜드의 연고지인 매사추세츠 출신이 15명, 시애틀의 연고지 워싱턴주 출신이 8명이나 포함돼 있다. 미국 컬링 국가대표 코리 드롭킨은 “경기가 너무 늦어서 보지는 못하겠지만, 뉴잉글랜드 유니폼을 입고 자면서 응원하겠다”고 말했다.

미국 남자 아이스하키 대표팀의 찰리 매커보이는 “차라리 일찍 자고 새벽 5시에 일어나 후반전을 보는 방법을 고려 중”이라고 밝혔다.

이처럼 슈퍼볼과 동계 올림픽 일정이 겹치는 것은 2022년 베이징 대회에 이어 역대 두 번째다.

커스티 코번트리 IOC 위원장은 “대형 이벤트들이 서로 겹치고 있다”면서 “이제는 스포츠계가 하나의 가족으로서 어떻게 일정을 조율하고 서로 경쟁하지 않을지 논의해야 할 시점”이라고 지적했다.