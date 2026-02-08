[헤럴드경제=손인규 기자] 기상청은 서울 전역에 내렸던 한파주의보를 8일 오전 10시를 기해 해제한다고 밝혔다. 다만 서울 전역에는 건조주의보가 내려졌다.
ikson@heraldcorp.com
입력 2026-02-08 10:15:32
