[영상] “잠실 40분대” 방5개 150평 집이 1억원대라고? [부동산360]

서울 잠실과 한시간도 걸리지 않는 한 전원주택이 경매에서 1억원대로 떨어졌는데 전문가들은 권리 관계상 큰 하자가 없는 물건이지만 이번 매각에서 빠진 부분이 있어 응찰 시 이 점을 주의해야 한다고 말했다.