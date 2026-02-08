서울 광화문 네거리에서 시민들이 잔뜩 움츠린 채 발걸음을 재촉하고 있다. 이상섭 기자
[헤럴드경제=손인규 기자] 기상청은 서울 전역에 내렸던 한파주의보를 8일 오전 10시를 기해 해제한다고 밝혔다. 다만 서울 전역에는 건조주의보가 내려졌다.


