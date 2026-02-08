‘MSC 벨리시마’호 여객 3300명·승무원 1600명

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천항 크루즈터미널 역대 입항 실적 중 최대 규모 크루즈선인 ‘MSC 벨리시마(Bellissima)’호가 입항했다.

8일 인천항만공사(IPA)에 따르면 MSC 크루즈(MSC Cruise)사의 17만t급 MSC 벨리시마호는 여객 3300여 명과 승무원 1600명을 태우고 인천항을 찾았다.

이 선박은 지난 4일 중국 상해에서 출발해 지난 6일 인천항에 입항했으며 같은날 오후 9시 30분 출항 후 8일 상해에 도착하는 일정이다.

이번 입항에서는 역대 최대 규모 크루즈선을 대비해 IPA를 비롯해 세관, 출·입국, 검역(CIQ) 등 관계기관들이 사전 협의와 공조로낸 차질 없는 수속이 이루어졌다.

IPA는 MSC 벨리시마호의 첫 인천항 입항을 기념해 선장 등 선사 관계자에게 기념패를 전달하고 향후 인천항에 대한 지속적인 기항을 요청하는 한편 안정적인 운영 지원을 약속했다.

이경규 IPA 사장은 “MSC 벨리시마호의 입항은 인천항이 대형 크루즈선 수용 역량을 갖춘 항만임을 다시 한번 입증한 사례”라며 “앞으로도 CIQ(세관 검사, 출입국관리, 검역 기관) 협력을 바탕으로 원활한 수속 환경을 조성하고 글로벌 선사들이 신뢰할 수 있는 크루즈 허브항만으로 인천항을 발전시켜 나가겠다”고 말했다.