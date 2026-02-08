[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 KPGA MY문영 윈터투어 1회 대회(총상금 1억원, 우승상금 1500만원)에서 양민혁(23)이 프로 데뷔 첫 승을 차지했다.

지난 5~6일 양일간 태국 방콕의 피닉스 골드 방콕 서, 남코스(파70·7080야드)에서 열린 대회 첫 날 양민혁은 버디 5개, 보기 3개를 묶어 2언더파 68타로 공동 5위에 올랐다. 대회 최종일에는 보기 없이 버디 6개를 잡아내 이날만 6타를 줄이며 최종합계 8언더파 132타로 우승컵을 들어올렸다.

경기 후 양민혁은 “정말 기쁘다. 프로 입회 4년 만에 첫 우승을 하게 돼 정말 감격스럽다”며 “누구보다 항상 옆에서 응원해주고 있는 가족에게 감사 인사를 전하고 싶다. 대회 직전 많은 조언을 준 윤이나 선수에게도 고맙다는 말씀을 드린다”는 소감을 밝혔다.

양민혁에 이어 이우현(23.골프존)이 최종합계 6언더파 134타 2위에 자리했고 정재현2575(21)이 최종합계 5언더파 135타로 3위에 올랐다.

한편 ‘2026 KPGA MY문영 윈터투어 2회 대회’ 예선은 9일부터 11일까지, 본선은 12일부터 13일까지 같은 장소에서 펼쳐진다.