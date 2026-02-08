박강수 마포구청장이 붉은색 족두리를 신고 제기차기를 하고 있고, 주변에는 이를 촬영하는 사람들과 지켜보는 사람이 있는 사진이다. 배경에는 놀이마당이라고 적힌 벽면과 윷놀이 그림이 있다.
박강수 마포구청장이 붉은색 족두리를 신고 제기차기를 하고 있고, 주변에는 이를 촬영하는 사람들과 지켜보는 사람이 있는 사진이다. 배경에는 놀이마당이라고 적힌 벽면과 윷놀이 그림이 있다.

[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 2월 7일 오후 민족대명절 설을 맞아 청소년과 가족이 함께 즐길 수 있는 청소년 마을 축제 ‘도화 뭐하니?’가 열린 도화청소년문화의집을 찾았다.

도화청소년문화의집이 주최한 이번 축제는 ‘설 특집, 도화에서 노는 법’을 주제로, 명절의 의미를 되새기고 세대 간 정을 나누는 소통의 장으로 마련됐다.

행사에는 청소년과 가족, 지역 주민 등 200명이 참여해 따뜻한 명절의 정취를 나눴다.

이번 행사는 세 가지 테마 공간인 놀이마당, 체험마당, 공연마당으로 구성됐다.

놀이마당에서는 패밀리 윷놀이 리그, 제기차기 챔피언, 돌려라 팽이왕 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 전통놀이 프로그램이 운영됐다.

체험마당에서는 알록달록 떡 메이킹, 탈과 연 만들기, 페이스페인팅, 전통 캐리커처 등 청소년과 가족이 함께 참여할 수 있는 다채로운 체험이 마련돼 명절의 즐거움을 더했다.

공연마당에서는 싱어게인 도화 노래자랑을 비롯해 마술벌룬쇼, 샌드아트 공연 등 풍성한 무대가 펼쳐져 축제 현장의 분위기를 한층 끌어올렸다.

이날 박강수 마포구청장은 “윷놀이와 제기차기와 같은 전통놀이부터 다양한 체험과 공연까지 준비된 도화 뭐하니 축제에서 설 명절의 따뜻한 정을 나누고, 오래도록 기억에 남을 소중한 추억을 쌓길 바란다”고 인사말을 전하고, 청소년들과 따뜻한 시간을 보냈다.


seouldream01@heraldcorp.com