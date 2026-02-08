울버햄턴 홈경기 전반 43분 주저앉아 팀은 ‘파머 해트트릭’ 첼시에 1-3 완패

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 월드컵 국가대표 공격수 황희찬이 소속클럽 경기중 부상으로 주저않았다.

황희찬은 8일 영국 울버햄프턴의 몰리뉴 스타디움에서 열린 2025-2026 EPL 25라운드 홈 경기에 선발 출전해 활발하게 그라운드를 누비다가 팀이 0-3으로 뒤지던 전반 43분 근육 통증을 호소하며 쓰러졌다.

그라운드에 주저앉은 황희찬은 아쉬운 표정으로 스태프들과 대화를 나눴고, 결국 라디슬라프 크레이치와 교체됐다.

힘을 앞세운 돌파가 장기인 황희찬은 한 시즌에 두어 번은 여러 주 전열에서 이탈할 정도로 부상이 잦아 우려를 낳고있다. 올 시즌에도 지난해 10월 대표팀 소집 기간 종아리 부상을 당해 한동안 그라운드에 서지 못했다. 지난달 시즌 2호 골을 터뜨렸던 웨스트햄 유나이티드와 리그 경기에서도 부상에 교체된 바 있다.

황희찬을 잃은 울버햄프턴은 후반 9분 톨루 아로코다레의 골로 한 점만 만회하며 1-3으로 패했다. 첼시의 골잡이 콜 파머는 단 25분 만에 3골을 터뜨리며 해트트릭을 기록했다.