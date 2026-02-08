[헤럴드경제=정찬수 기자] 설 명절을 앞두고 정부가 관리하는 16대 설 성수품(배추, 무, 사과, 배, 밤, 대추, 한우, 돼지고기, 닭고기, 계란, 명태, 오징어, 갈치, 고등어, 참조기, 마른 멸치) 가운데 농산물 가격은 안정세지만, 축산물 가격은 오른 것으로 나타났다.

8일 한국농수산식품유통공사(aT), 축산물품질평가원, 산림조합중앙회 등에 따르면 5일 기준 배추 한 포기 소매 가격은 4641원으로 1년 전보다 8.5% 내렸지만, 평년보다 32.6% 올랐다. 무 가격은 1개에 1952원으로 1년 전보다 35.6% 내렸으나 평년보다 3.3% 올랐다.

평년 가격은 2021년부터 작년까지 가격 중 최대·최소를 제외한 3년 평균치다. 지난해 작황 부진으로 가격이 급등했던 배추·무는 전년보다는 안정됐다. 하지만 평년과 비교하면 여전히 높은 수준이다.

사과와 배는 안정세를 보이고 있다. 사과(후지·상품)는 10개 2만7628원으로 1년 전보다 5.4% 내렸고, 평년보다 2.1% 비싸다. 배(신고·상품)는 10개 2만9315원으로 1년 전과 평년보다 각각 40.8%, 24.6% 내렸다.

농식품부 관계자는 “지난해 배 생산량이 줄면서 가격이 올랐던 것과 달리 올해는 안정세”라며 “설 성수품은 아니지만 감귤이나 샤인머스캣 등 대체 품목 소비를 유도하기 위해 할인 지원을 강화하고 있다”고 말했다.

반면 축산물 가격은 강세다. 최근 구제역과 아프리카돼지열병(ASF), 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 확산하면서 가격이 더 오를 수 있다는 우려도 나온다. 실제 한우 등심 가격은 100ｇ당 1만2590원으로 1년 전과 평년 대비 각각 7.5%, 3.5% 올랐다. 돼지고기 삼겹살도 100ｇ에 2665원으로 1년 전보다 5.0% 비쌌다. 평년 대비 11.7% 상승한 가격이다.

고병원성 조류인플루엔자 영향으로 닭고기 가격도 1㎏에 5994원으로 1년 전과 비교해 5.9% 올랐다. 평년보다도 4.5% 비싸다. 또 계란 가격은 10구에 3943원으로 1년 전보다 21.2% 급등했다. 평년보다도 11.6% 높은 수준이다.

수산물 가격은 정부의 비축 물량 공급과 할인 지원에 힘입어 전년보다 대체로 안정세를 보였다. 하지만 고등어와 수입조기(부세)는 비싸졌다. 고등어(국산 염장·중품)는 한 손에 6050원으로 1년 전보다 6.9% 내렸지만, 평년과 비교하면 43.1% 비싼 수준이다. 중·대형 고등어의 어획량이 줄었고, 노르웨이의 고등어 조업 제한으로 수입까지 감소한 영향이다.

참조기(냉동·중품)는 한 마리에 1782원이다. 1년 전보다 15.9% 내렸고, 평년에 비해선 2.12% 비싸다. 최근 차례상에 많이 오르는 수입조기는 한 마리에 4627원으로 1년 전과 평년보다 각각 14.4%, 19.8% 비싸다. 명태(원양수입 통합·냉동)는 한 마리에 3869원으로 1년 전보다 4.63% 내렸지만, 평년에 비해 4.2% 비싸다.

마른멸치는 100ｇ에 2374원으로 전년에 비해 6.5% 내렸다. 갈치와 오징어 가격은 1년 전이나 평년보다 값이 내렸다. 갈치(국산·냉장)는 1마리 1만4774원으로 1년 전과 평년보다 각각 2.9%, 2.6% 내렸다. 오징어(연근해·냉장)는 1마리 7582원으로 각각 11.4%, 4.4% 하락했다.