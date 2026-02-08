[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 정부가 운영하는 제약 구매 지원 공식 사이트 ‘트럼프RX(TrumpRx)’가 지난 5일(현지시간) 공개됐다. 사이트에 접속하자 “처방약을 세계 최저가로 찾아보세요(Find the world’s lowest prices on prescription drugs)”라는 문구가 가장 먼저 눈에 띈다.

검색창에 비만 치료제 위고비(Wegovy)를 입력하자 펜 타입은 199달러, 알약 타입은 149달러부터 최저가가 형성돼 있다는 안내가 나타났다. 농도와 투약 경험을 선택하자 도매가 1349.02달러에서 1150.02달러를 할인해 199달러에 구매할 수 있는 쿠폰이 발급됐다. 이 쿠폰을 미국 내 약국에 제시하면 해당 가격으로 약을 살 수 있다.

이날 오후 7시 워싱턴DC 백악관에서 열린 트럼프RX 공개 행사에서 도널드 트럼프 대통령은 “소비자들은 오늘 밤부터 가장 흔히 사용되는 수십 가지 처방약을 파격적인 할인가로 구매할 수 있다”며 “사람들은 많은 돈을 절약하게 될 것이고 더 건강해질 것”이라고 말했다.

트럼프RX는 의약품을 직접 판매하는 플랫폼은 아니다. 이용자는 필요한 약을 검색해 할인 쿠폰을 출력하거나 전자지갑에 저장해 약국에 제시하는 방식으로 구매한다. 일부 제품은 제약사의 직구 홈페이지로 연결된다. 현재 위고비와 젭바운드 등 GLP-1 계열 비만 치료제, 난임 치료제 세트로타이드 등 대중적으로 많이 쓰이는 약물이 등록돼 있으며, 이용을 위해서는 처방전이 필수다.

행사에는 메디케어·메디케이드 서비스 센터(CMS) 수장인 메흐메트 오즈 박사도 참석했다. 그는 “저렴해진 GLP-1 약물 덕분에 미국은 올해 약 1억 파운드의 체중을 줄이게 될 것”이라며 효과를 강조했고, 난임 치료제 가격 인하와 관련해서는 “이런 비용이면 ‘트럼프 베이비’가 많이 태어날 것”이라는 농담도 덧붙였다.

트럼프RX는 트럼프 대통령이 그간 추진해온 ‘최혜국 대우(MFN)’ 약가 정책의 연장선에 있다. 트럼프 대통령은 미국이 다른 선진국보다 과도하게 비싼 약값을 부담하며 사실상 글로벌 제약사의 가격을 보조하고 있다며, 관세를 압박 수단으로 활용해 전 세계 최저가를 미국에도 동일하게 적용하겠다고 공언해왔다. 이에 지난해 9월 화이자를 시작으로 아스트라제네카, 존슨앤드존슨, 머크 등 글로벌 제약사들이 미국 내 투자 확대와 함께 약가 인하를 약속했다.

트럼프RX 도입으로 제약사가 중간 유통 마진을 최소화한 ‘최혜국 약가’를 소비자에게 직접 제시할 수 있는 구조가 마련됐다는 평가도 나온다. 실제로 지난해 11월 노보 노디스크와 일라이 릴리는 트럼프RX를 통해 위고비와 젭바운드 가격 인하 계약을 미 정부와 체결했다. 트럼프RX는 홈페이지에서 금빛으로 채워진 미국 대륙 이미지를 내세우며 “거대 제약사의 가격 폭리 시대는 끝났다”고 홍보하고 있다.

다만 트럼프RX가 모든 소비자의 부담을 낮출지는 미지수다. 트럼프RX는 할인 가격이 보험 적용 대상이 아닌 ‘현금 결제 환자’에게만 적용된다고 명시하고 있다. 뉴욕타임스(NYT)는 “등록 예정인 다수의 약물은 이미 보험 적용이 가능하거나 저렴한 제네릭 의약품이 존재한다”며 “보험이 있는 소비자가 트럼프RX를 통해 자비로 약값을 내면 오히려 연간 수백 달러를 더 쓸 수 있다”고 지적했다. 다만 보험이 적용되지 않는 경우에는 트럼프RX가 더 저렴한 선택지가 될 수 있다는 분석이다. 노보 노디스크에 따르면 현재 위고비 이용자의 약 30%는 전액 자비로 약을 구매하고 있다.

민간 가격 비교 사이트와의 경쟁도 변수다. NYT는 “전문가들은 특정 상황을 제외하면 굿RX(GoodRX) 같은 민간 가격 비교 사이트를 먼저 확인할 것을 권장하고 있다”고 전했다.