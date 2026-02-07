홍콩 보그 ‘미남 선수 순위’ 공개

[헤럴드경제=손미정 기자] 패션 잡지 보그 홍콩판이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전하는 남자 선수 가운데 한국 피겨 스케이팅 남자 싱글의 ‘간판’ 차준환을 미남 선수 1순위로 꼽았다.

보그 홍콩은 6일(현지시간) 홈페이지에 올린 ‘2026 밀라노 동계 올림픽/가장 잘생긴 남자 선수 13인 총정리’라는 제목의 기사에서 비주얼과 실력을 겸비한 ‘미남 선수’로 차준환을 가장 먼저 꼽았다.

보그 홍콩은 “‘한국 빙상 왕자’ 차준환은 스스로 필터를 씌운 듯한 깨끗하고 차가운 느낌의 날렵한 라인과 절제된 분위기를 자아낸다”며 “빙판에 발을 내딛는 순간 완전히 다른 사람으로 변신한다”고 소개했다.

이어 “아역배우 출신인 차준환은 어린 시절 모델로 활동하며 카메라 앞에 섰던 풍부한 경험 덕분에 그의 연기는 매 순간 완벽한 퍼포먼스를 보여준다”면서 “기술과 감성을 동시에 터트려 깨끗한 4회전 점프와 대담해진 스텝 연기를 기대해본다”고 밝혔다.

차준환에 이어 노르웨이 크로스컨트리의 요하네스 회스플로트 클레보, 일본 스노보드의 히라노 아유무, 중국으로 귀화한 헝가리 출신 쇼트트랙 선수 사오앙 류, 프랑스 피겨 아이스댄스의 기욤 시즈롱, 이탈리아 피겨 남자 싱글 다니엘 그라슬, 미국 피겨 남자 싱글 일리야 말리닌 등이 보그 홍콩판 미남 순위에 이름을 올렸다.