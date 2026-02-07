밀라노 ‘평화의 문’·코르티나 ‘디보나 광장’ 2개의 개최지, 2개의 성화대 따로 설치운용

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 환하게 비춰줄 ‘2개의 태양’이 이탈리아 스키 영웅들의 손에 의해 불타올랐다.

이번 동계올림픽에서 단일 올림픽 공식 명칭에 두 개의 지명(밀라노, 코르티나담페초)이 포함된 것과 두 개의 성화대(평화의 문·디보나 광장)가 동시에 점화된 것은 사상 최초다.

베일에 가려졌던성화 최종 점화자는 모두 이탈리아 ‘스키 영웅’들이었다. 밀라노 ‘평화의 문’에 마련된 성화는 알베르토 톰바와 데보라 콤파뇨니가 맡았고, ‘디보나 광장’에 설치된 성화는 소피아 고자가 담당했다.

이들 모두 이탈리아를 대표해 올림픽 알파인 스키 종목에서 ‘금빛 질주’를 펼친 영웅들이다. 톰바는 동계올림픽 알파인 종목에서 금메달 3개, 은메달 2개를 따내며 이탈리아 최고의 스키 황제로 손꼽히고, 콤파뇨니 역시 금메달 3개와 은메달 1개를 목에 건 스타플레이어다. 고자는 2018년 평창 대회 금메달과 2022 베이징 대회 은메달을 따낸 인물이다.

지낸해 11월 그리스 아테네에서 채화된 성화는 12월 로마에 도착해 이탈리아 전역을 도는 1만2천여㎞의 여정을 거쳐 한국시간 7일 새벽 개회식이 펼쳐진 밀라노 산시로 스타디움과 코르티나담페초의 디보나 광장에 도달했다.

두 도시 개최의 의미를 다지는 의미에서 성화대는 밀라노와 코르티나담페초에 따로 설치됐다.

레오나르도 다빈치의 작품에서 착안한 구 형태로 만들어졌다. 최종 점화자의 성화봉이 구 형태의 성화대 중심에 불을 댕겼고, 성화대는 수축했던 심장이 부풀어 오르듯 커져 신기함을 자아냈다.