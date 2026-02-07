공장 실수로 탄생한 ‘뒤집힌 웃는 얼굴’이 인기 출발점 中관영지, NYT·가디언·CNBC 보도 거론하며 “고정관념 서사에 끼워 맞춰” 中학자 “자조 유머를 절망으로 오해…감정 소비는 경제 활력” 반박

[헤럴드경제=서지연 기자] 중국 온라인에서 유행한 ‘우는 말’ 인형을 두고 일부 서구 언론이 중국 경제 침체와 사회적 비관주의의 징후로 해석한 데 대해 중국 관영 성격의 글로벌타임스가 “밈을 비관으로 오판한 것”이라며 반박했다. 중국 젊은층에겐 단순한 ‘재미있는 상징’에 가깝지만, 서구 매체가 이를 과도하게 의미 부여해 중국 사회의 어두운 서사로 연결했다는 주장이다.

글로벌타임스는 5일(현지시간) 게재한 관찰자 칼럼에서 ‘우는 말’ 인형이 거창한 사회 현상을 의도하고 탄생한 것이 아니라 “공장 노동자가 웃는 얼굴을 거꾸로 꿰매며 생긴 우연”이었다고 설명했다. 뒤집힌 표정이 오히려 귀엽고 어리숙한 인상을 줘 온라인에서 웃음을 유발했고, 중국 대중문화에서는 이런 요소를 ‘감성적 가치’로 부르며 인기를 끌었다는 것이다.

문제는 일부 서구 언론이 이 인형을 다른 틀로 읽어냈다는 점이다. 글로벌타임스는 뉴욕타임스와 가디언이 ‘직장 피로’와 ‘996’(오전 9시~오후 9시, 주 6일 근무) 문화를 과장해 연결했고, CNBC는 이를 “중국 사회의 암울함을 보여주는 징후”로 언급했다고 거론했다. 칼럼은 “인형 하나에 감당할 수 없는 극적인 무게를 싣는다”고 비판했다.

글로벌타임스는 현실은 다르다고 주장했다. 서구가 ‘감정 침체’를 상상하는 사이, 중국 저장성 이우 등 제조·유통 현장에선 관련 제품이 대량 생산돼 수출되고 있고, 중국 소셜미디어에서는 이미 다른 ‘감정 소비’ 아이템으로 관심이 이동하고 있다는 것이다. 칼럼은 예로 ‘먹이를 줄 필요가 없는 앵그리 버드 장난감’ 같은 새로운 유행을 소개하며, 이 흐름을 ‘감정 경제’의 부상으로 해석했다. 감정적 만족이 소비를 움직이고, 공급 측 혁신과 활력을 자극한다는 논리다.

서구 보도의 문제로는 ‘결론을 먼저 정하고 증거를 끼워 맞추는 방식’을 지적했다. 칼럼은 “중국 경제 둔화, 사회적 신뢰 위기” 같은 상투적 프레임이 중국의 자조적 유머를 절망으로, 활발한 감정 소비 문화를 취약성의 신호로 잘못 번역하게 만든다고 주장했다.

중국정법대학 광밍언론정보대학 니슈장 부교수도 글로벌타임스 인터뷰에서 “일부 서구 언론은 고정관념과 편향으로 중국 발전의 복잡성과 다양성을 간과해 왔다”며 “현실을 반영하기보다 미리 정한 서사에 사실을 억지로 끼워 맞추는 데 급급하다”는 취지로 말했다고 칼럼은 전했다. 중국 사회가 더 포용적으로 변하면서 젊은 세대가 감정의 변화를 능숙하게 다루고 있으며, ‘우연을 기회로 바꾸고 감정을 소비로 전환하는 모습’이 오히려 중국 경제의 회복력과 잠재력을 보여준다는 주장도 덧붙였다.

글로벌타임스는 “서구가 편견에서 출발해 편견을 입증하려 하면 악순환이 된다”며, 서구 언론이 다음번 ‘중국 비관’ 기사를 준비하는 동안 중국 젊은층은 또 다른 밈을 공유하고 ‘다음 감성 필수품’을 구매하고 있을 것이라고 주장했다.