국립국어원, ‘제3차 국어 능력 실태 조사’

[헤럴드경제=전새날 기자] 성인 5명 중 1명은 일상에서 말하거나 글을 쓸 때 어려움을 겪고 있다는 조사 결과가 나왔다.

국립국어원은 2023~2025년에 걸쳐 일상적 의사소통을 위한 국어 능력을 평가한 ‘제3차 국민의 국어 능력 실태 조사’ 결과를 6일 발표했다.

이번 조사는 전국 17개 시도에 거주하는 만 20~69세 성인을 대상으로 진행됐다. 듣기·말하기·읽기·쓰기 등 영역별로 3000~5000명이 참여했다.

결과는 4수준(우수), 3수준(보통), 2수준(기초), 1수준(기초 미달) 등 4개 등급으로 구분했다.

국립국어원이 분석한 내용에 따르면 일상적인 의사소통을 위한 듣기와 읽기 능력은 비교적 우수한 편으로 나타났다.

듣기 영역의 경우, ‘우수’에 해당하는 4수준 비율이 40.6%로 가장 높았다. 읽기(33.0%)와 문법·규범(29.6%) 영역도 4수준의 비율이 상대적으로 높은 편이었다.

반면, 말하기와 쓰기에서는 4수준 비율이 각각 18.1%, 11.2%였다. 두 영역은 어떤 사실이나 생각을 정리해서 논리적으로 기술하는 언어 표현 능력을 평가한다.

특히 두 영역에서는 ‘기초 미달’에 해당하는 1수준의 비율이 각각 19.9%, 21.9%에 달했다. 5명 중 1명은 말하기와 글쓰기에 어려움을 겪는 셈이다.

이번 조사에서는 연령, 학력, 직업군 등에 따른 국어 능력 격차도 확인됐다.

예컨대 듣기 영역의 경우, 20대에서는 4수준 비율이 53.8%였지만, 60대는 19.2%로 큰 차이를 보였다. 읽기 영역 역시 20대(42.8%)와 60대(22.8%) 간 격차가 뚜렷했다.

쓰기 영역에서는 고졸미만 학력자의 4수준 비율은 3.9%에 불과했지만, 대학교 재학 이상 학력자는 13.9%로 나타났다.

디지털 기기 사용과 읽기 능력 간 관계는 눈여겨볼 만하다.

디지털 기기를 ‘하루 5시간 이상∼하루 종일’ 사용하는 집단은 ‘메신저 외에는 거의 사용하지 않는’ 집단보다 읽기 점수가 유의미하게 높은 수준으로 조사됐다.

국립국어원 관계자는 “읽기 교육에서 디지털 기기를 활용하는 방안을 적극적으로 모색할 필요가 있다는 점을 시사한다”고 설명했다.