[헤럴드경제=박병국 기자]서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 청년들의 실질적인 창업 역량을 키우기 위해 ‘2026년 구로구 청년창업지원센터 전문 창업교육’ 상반기 교육생을 모집하고 있다고 6일 밝혔다. 신청은 2월 20일까지 가능하다.

모집 대상은 구로구에 거주하는 19세부터 39세까지의 청년이다. 예비 창업자와 초기 창업자 모두 신청할 수 있다.

이번 전문 창업교육은 청년 창업자가 실전 창업 역량을 갖출 수 있도록 지원하는 10주 과정의 프로그램이다. 교육은 구로구 중앙로6길 16 청년창업지원센터(DMMC) 2층 강의실에서 오프라인으로 진행된다.

교육 과정은 ▷정부지원사업 신청 및 사업자등록 절차 ▷사업계획서 작성 ▷브랜드 전략 ▷시장 조사 ▷인공지능(AI) 마케팅 ▷세무 전략 ▷투자유치 전략 및 투자발표(IR) 등으로 구성됐다. 모든 강의는 분야별 전문가가 진행하며, 실습 중심으로 운영해 현장 활용도를 높인다.

신청은 동양미래대학교 창업교육 누리집을 통해 온라인으로 수강 신청한 뒤 신청서와 구비서류를 전자우편으로 제출하면 된다. 구비서류는 구로구 거주 여부를 확인할 수 있는 서류(주민등록등본 또는 신분증 사본 등)를 포함한다.

신청 마감은 2월 20일이며, 신청서 및 구비서류 미제출 또는 마감 이후 접수 건은 인정되지 않는다.