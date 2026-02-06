작년 매출액, 전년比 3.7%↑ 영업익 5755억원 美 관세 부과에도 타이어 판매 확대

[헤럴드경제=권제인 기자] 금호타이어가 지난해 연결기준 매출액 4조7013억원, 영업이익 5755억원을 기록했다고 6일 공시했다. 지난해 매출액은 3.7% 증가해 역대 최대 실적을 기록했고, 영업이익은 2.2% 감소했다.

지난해 4분기 금호타이어의 매출액은 1조1601억원, 영업이익 1453억원으로 집계됐다. 각각 6.5%, 3.9% 감소한 수치로, 금호타이어는 2023년 4분기 이후 9분기 연속 분기 매출 1조원 이상을 유지하고 있다.

지난해 금호타이어는 미국발 관세 부과, 광주공장 화재에도 불구하고 미국·유럽 등 주요 시장을 중심으로 글로벌 신차용(OE) 및 교체용(RE) 타이어 시장에서 모두 판매가 확대되어 꾸준한 매출 성장세를 보였다.

또한, 엑스타 스포츠 등 신제품 출시로 18인치 이상 고인치 제품 비중은 43.2% 달성, 글로벌 OE 매출 기준 전기차(EV) 타이어 공급 비중은 20.4%를 기록했다.

금호타이어는 올해 실적 가이던스로 매출액 5조1000억원 달성, 18인치 이상 고인치 제품 판매 비중 47% 달성, 글로벌 OE 매출 기준 EV 타이어 공급 비중 30% 확보 등을 제시했다.

금호타이어는 올해에도 미국 관세 적용과 경쟁 심화에 따른 인센티브 증가 등 불확실한 전망 속에서도 고부가가치 제품 포트폴리오 강화, 글로벌 생산능력 확대 등 글로벌 시장 확장과 수익성 확보에 집중해 나갈 계획이다.