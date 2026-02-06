[헤럴드경제=채상우 기자] 인도에서 살인 사건에 연루됐던 100세 남성이 42년 만에 무죄를 선고받았다.

6일 인도 일간 타임스오브인디아(TOI)에 따르면 인도 북부 우타르프라데시주 알라하바드 고등법원은 살인 관련 혐의로 기소된 다니 람에게 지난달 21일 무죄를 선고했다.

1982년 마이쿠라는 인물이 토지 문제로 다투던 중 총으로 사람을 쏴 죽이면서 불행은 시작됐다. 당시 마이쿠와 동행했다는 이유로 다니 람과 사티 딘은 1984년 종신형을 선고받았다. 마이쿠는 사건 직후 도주해 지금까지 행방이 묘연하다.

람은 선고 직후 항소해 보석으로 풀려났고 실제 수감 생활은 하지 않았다. 함께 기소된 딘은 항소했지만 얼마 지나지 않아 사망했다.

람은 기소된 지 42년 만에 열린 재판에서 무죄 판결을 받았다. 람의 변호인은 피고인이 범행을 부추겼다는 주장만 있을 뿐 직접 총을 쏜 사실은 없다고 항변했다. 반면 검찰은 무죄 판단에 반대 의견을 냈다.

법원은 23쪽 분량의 판결문에서 검찰이 제시한 두 명의 목격자 진술이 서로 엇갈리고, 경찰 수사 보고서에도 일부 사실이 누락돼 있다고 지적했다. 검찰이 합리적 의심을 배제할 정도로 람의 유죄를 입증하지 못했다고 판단했다.