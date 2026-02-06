대학생 대상 선거·정치 학점인정 교과목 개설 및 대학과 교류 활성화

[헤럴드경제=양대근 기자] 중앙선거관리위원회 선거연수원(이하 선거연수원)은 6일 경기대학교, 국민대학교, 단국대학교, 숙명여자대학교, 인하대학교 및 한국외국어대학교와 선거·정치 교육을 내용으로 하는 학점인정 정규 교과목 개설을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이날 선거연수원에서 열린 협약식에는 선거연수원장을 비롯해 각 대학 사회과학대학장 등이 참석하였다. 협약에는 ▲선거·정치 교육을 내용으로 하는 학점인정 정규 교과목의 개설･운영 ▲선거·정치 교육 관련 학술연구 및 자료 교환 ▲선거교육 콘텐츠 개발 협력 등의 내용이 담겼다.

김용권 선거연수원장은 “이번 협약을 통해 추진되는 대학생 학점인정과정이 대학생 유권자의 선거와 정치에 대한 이해를 높이고, 합리적인 판단 능력 및 민주시민으로서의 책임 의식을 함양하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한편, 대학생 학점인정과정은 선거연수원에서 2009년부터 추진해 온 사업으로 대학교 정규 교과목과 연계하여 운영하고 있다. 선거·정치 관련 기관 방문과 분야별 전문가 특강을 통해 민주주의의 가치와 선거의 중요성을 자연스럽게 배울 수 있도록 구성된 과정이다.