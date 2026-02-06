[헤럴드경제=이명수 기자] 배달 완료 사진만 촬영하고 음식을 가져간 배달 기사의 행동이 온라인상에서 큰 논란을 일으키고 있다.

지난 5일 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에 ‘배달 완료 사진만 찍고 음식 훔쳐 간 배달 기사’라는 제목의 게시글이 게재되었다. 글을 작성한 A씨는 경남 김해시 구산동 소재 아파트에서 발생한 황당한 사건을 공개했다.

A씨에 따르면 배달 기사는 주문한 음식을 현관문 앞에 놓지 않은 채 배달 완료 인증 사진만 촬영한 후 음식을 다시 가져갔다. 이 같은 사실은 아파트 내 설치된 폐쇄회로(CCTV) 영상을 통해 확인됐다.

CCTV 영상에는 해당 배달 기사가 현관 앞에서 사진을 촬영한 뒤 음식을 들고 현장을 떠나는 모습이 고스란히 담겨 있었다. A씨는 이 증거를 바탕으로 아파트 게시판에 경고문을 부착했다.

경고문에는 “CCTV 확인했다. 증거 다 있다. 한 번만 더 그러면 절도 및 사기죄로 경찰에 신고하겠다”는 강력한 경고 메시지가 포함됐다.

이 사연이 온라인에 공개되자 누리꾼은 “경고할 게 아니라 바로 신고해야 한다”, “금방 탄로 날 일을 참”, “굳이 저렇게까지 해서 훔쳐먹고 싶을까” 등의 댓글을 남기며 엄중한 처벌을 요구했다.