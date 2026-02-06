다양한 투자 정보 제공하는 ‘투혼투게더’ 다음달 11일까지 계좌 보유 고객 누구나

[헤럴드경제=김지윤 기자] LS증권은 ‘투혼투게더’ 투자정보 조회 고객에게 주식상품권을 제공하는 ‘투혼투게더 럭키샷’ 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다.

투혼투게더는 다양한 투자정보를 이해하기 쉬운 콘텐츠로 만들어 제공하는 서비스다.

▷해외시황과 이슈를 알려주는 ‘해외이슈’ ▷주요 뉴스를 요약해 제공하는 ‘시장읽기’ ▷수급 특징주 정보를 알려주는 ‘종목톡톡’ ▷리서치 보고서를 쉽게 요약한 ‘보고서짱’ ▷투자 관련 지식과 분석정보를 제공하는 ‘주식배우기’ ▷국내 및 미국 상장지수펀드(ETF) 정보를 담은 ‘ETF’ 등으로 구성돼 있다.

LS증권은 이벤트 신청 후 투혼투게더 투자정보를 조회하는 고객 가운데 추첨을 통해 500명에게 주식상품권 1만원권을 지급한다. 이벤트 기간은 다음달 11일까지다.

LS증권 주식계좌를 보유한 고객 누구나 홈페이지와 투혼HTS, 투혼MTS를 통해 이벤트 신청이 가능하다.

염승환 LS증권 투자컨텐츠팀 이사는 “LS증권의 투혼투게더는 성공투자의 길잡이로 자리매김하고 있다”며 “투자 인사이트와 이벤트 혜택까지 함께 챙길 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.