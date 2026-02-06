카 앤 드라이버·모터위크·카즈닷컴 팰리세이드 7년 연속 ‘중형 SUV’ 수상

현대자동차그룹이 미국 주요 어워즈 3곳에서 연속으로 수상하며, 브랜드 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

현대차그룹은 미국 대표 자동차 전문 매체 카 앤 드라이버가 발표한 ‘2026 에디터스 초이스 어워즈’에서 현대차, 기아, 제네시스의 총 17개 차종이 차급별 최고 모델로 선정됐다고 6일 밝혔다.

이번 어워즈에서 현대차는 ▷아이오닉 5·아이오닉 5 N ‘콤팩트 전기 스포츠유틸리티차(SUV)’ ▷아이오닉 9 ‘중형 전기 SUV’ ▷팰리세이드 ‘중형 3열 SUV’ ▷팰리세이드 하이브리드·싼타페 하이브리드 ‘중형 하이브리드 SUV’ ▷아반떼 N ‘콤팩트 스포츠 세단’ ▷싼타크루즈 ‘콤팩트 픽업 트럭’에 선정돼 총 8개 차종이 수상 명단에 이름을 올렸다.

기아는 ▷EV6 ‘콤팩트 전기 SUV’ ▷EV9 ‘중형 전기 SUV’ ▷K5 ‘중형 가족용 세단’ ▷카니발 ‘미니밴’ ▷카니발 하이브리드 ‘하이브리드 미니밴’ 부문을 수상하며 5개 차종이 선정됐다.

제네시스는 ▷GV70 ‘럭셔리 콤팩트 SUV’ ▷GV80 ‘럭셔리 중형 2열 SUV’ ▷G80 ‘럭셔리 중형 세단’ ▷G90 ‘럭셔리 대형 세단’ 부문에서 최고 모델로 꼽히며, 총 4개 차종이 수상했다.

카 앤 드라이버는 각 모델의 주요 강점으로 뛰어난 디자인과 상품성, 주행 성능 등을 꼽았다.

현대차그룹의 수상은 다른 미국 유력 자동차 매체로도 이어졌다. 미국 내 최장수 TV 자동차 프로그램 ‘모터위크’가 주관하는 ‘2026 드라이버스 초이스 어워즈’에서 현대차 팰리세이드가 ‘최고의 대형 유틸리티’, 기아 K4가 ‘최고의 가족용 차’ 부문에 선정됐다.

권제인 기자