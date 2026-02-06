獨 빌트, 일부 선수들 성기 확대 의혹 보도 성기에 히알루로산 주입 시 1~2㎝ 증가 점프수트 표면적 늘리면 비거리도 증가

[헤럴드경제=한지숙 기자] 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막을 하루 앞두고 스키점프 종목에서 ‘성기 확대 주사’ 논란이 터졌다.

세계반도핑기구(WADA)가 남자 스키점프 선수들이 경기력 향상을 위해 성기에 주사를 놓는다는 증거가 드러날 경우 조사에 나설 수 있다고 시사하면서다.

5일(현지시간) 독일 매체 빌트는 익명의 관계자 발언을 인용해 일부 스키점프 선수들이 수트 치수 측정 전에 성기에 히알루론산을 주입하거나 속옷에 점토를 넣어 측정치를 일시적으로 키운다는 의혹을 보도했다.

스키점프에선 선수의 신체 치수를 기준으로 수트 크기가 정해진다. 수트의 표면적이 조금만 커져도 공기역학적으로 유리해 비거리가 늘어난다.

성기에 히알루로산을 주입하면 성기 둘레가 1~2㎝ 가량 늘어난다고 한다. 그러면 점프 수트의 표면적이 증가하고, 표면적의 증가로 비거리가 늘어나게 된다. 다만 히알루론산이 금지 약물이 아니다.

영국 BBC의 관련 보도에서 국제스키연맹(FIS) 산드로 페르틸레 스키점프 레이스 디렉터는 “점프 수트에서는 1㎝도 중요하다. 수트의 표면적이 5%만 커져도 더 멀리 날 수 있다”고 했다.

스키점프 선수들은 시즌을 시작하기 전 3D 스캐너를 통해 신체 치수를 측정한다. 규정에 따르면 수트는 2~4㎝의 오차 범위만 허용한다. 특히 가랑이 높이도 함께 측정되는데 수트의 가랑이 높이와 선수의 실제 가랑이 높이가 맞아야 한다. 남성의 경우 3㎝의 오차 범위가 추가 허용된다.

BBC에 따르면 히알루론산의 효과는 최대 18개월까지 지속된다.

WADA 올리비에 니글리 사무총장은 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 기자회견에서 빌트의 의혹 보도에 관한 질문을 받고 “스키점프에서 그런 행위가 어떻게 경기력을 향상시키는지 자세히 알지 못하고 있다”면서도 “사안이 수면 위로 드러나면 도핑과 관련된 문제인지 들여다 보겠다”고 말했다.

FIS 브루노 사시 커뮤니케이션 디렉터는 BBC에 “히알루론산 주사를 이용해 경쟁 우위를 점하려 한 징후나 증거는 아직 한 번도 없었다”고 말했다.

스키점프 종목에서 수트 수치 조작을 통해 성능을 향상시키려는 시도는 과거에도 있었다.

지난해 8월 2025년 세계 스키선수권대회에서는 노르웨이 대표팀이 사타구니 부위 솔기를 조정해 수트를 규정보다 크게 만든 사실이 적발돼 논란이 된 바 있다. 당시 관련 선수 2명은 3개월 출전 정지 처분을 받았고, 코칭스태프 3명도 18개월 자격 정지 징계를 받았다.