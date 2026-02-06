K-방산 글로벌경쟁력 강화 목표 무인기 공동개발·수출 등 추진 ‘미래 항공우주 전략위원회’ 정례화

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화에어로스페이스와 한국항공우주산업(KAI)는 5일 서울 중구 한화빌딩에서 ‘K-방산 글로벌경쟁력 강화를 위한 미래 핵심 사업 공동 협력 협약’(MOU)을 체결했다고 6일 밝혔다.

체결식에는 손재일 한화에어로스페이스 대표이사, 차재병 KAI 대표이사 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

이번 MOU를 통해 양사는 ▷무인기 공동개발 및 수출 추진 ▷국산엔진 탑재 항공기 개발 및 공동마케팅 ▷글로벌 상업 우주시장 진출을 위한 공동 협력 등에 합의했다.

양사는 각각 항공엔진과 전투기∙헬기 등 항공기체 개발·생산 분야에서 40년 이상의 경험을 갖고 있는 만큼 향후 협력 시너지가 기대된다. 예를 들어 독자 개발 전투기 KF-21의 후속 양산 모델에 설치될 첨단항공엔진 개발 및 체계통합을 위해 협력하고, 수출을 위한 공동 마케팅을 할 수 있다. 동맹국과 기술협력을 통해 개발한 무인기의 글로벌 시장 진출도 서로 협력할 수 있다.

한화에어로스페이스와 KAI는각 사의 협력사 공급망을 공유하고, 공동 연구개발(R&D) 및 기술지원 프로그램을 운영할 계획이다. 소재·부품·장비 관련 협력사의 참여를 높이고 국산화율 제고는 물론 산업 생태계의 기술 자립도를 높이기 위해서다.

양사는 주요 경영진이 참여하는 ‘미래 항공우주 전략위원회’도 정례적으로 운영해 중·장기 협력체계를 구축할 계획이다. 이를 바탕으로 창원, 거제, 사천 등 경남 지역 내 중소·벤처기업과 스타트업을 함께 발굴∙육성할 계획이다.

손재일 한화에어로스페이스 대표이사는 “이번 MOU는 방산∙우주항공 분야 전반에서 생태계 혁신을 기반으로 새로운 수출 및 동반성장의 모델을 제시하기 위한 것”이라며 “KAI와 협력해 상생의 성장∙협력 모델을 단계적으로 확대해 나가겠다” 고 말했다.

차재병 KAI 대표이사는 “이번 전략적 협력을 통해 정부의 지역균형발전 정책을 지원하고 K-방산의 수출 영토를 더욱 확장해 나갈 것”이라고 말했다.